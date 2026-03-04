الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات بالسنانية والشعراء

أجرى الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية مفاجئة شملت منطقة السنانية وقرية الشعراء، للوقوف على مستوى النظافة و أيضًا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جاءت بحضور اللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ومديرى الادرات المعنية بديوان عام المحافظة.

​

وتابع " نائب المحافظ" الحالة العامة للنظافة بالسنانية، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رفع المخلفات بانتظام للحفاظ على البيئة المظهر الحضاري وصحة المواطنين، وخلال الجولة وجه نائب المحافظ بتوفير صناديق جمع قمامة بتلك المواقع التي شملتها الجولة وتكثيف عمل ورديات رفع المخلفات بها .

كما تفقد أعمال التشجير التى تمت على تغطية ترعة البلامون بالسنانية، موجهًا بالاستمرار في التوسع بالمساحات الخضراء ودعم المبادرات البيئية بالمحافظة.

واختتم الدكتور محمد فوزي، جولته بتفقد قرية الشعراء، وأصدر توجيهات مشددة للأجهزة التنفيذية بضرورة الإزالة الفورية لجميع تراكمات القمامة والمخلفات المجاورة للمدارس، مؤكداً على توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بكافة النقاط الحيوية بالقرية.

وعلى هذا الصعيد،، تم الدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات بالمنطقتين ، حيث أكد " نائب المحافظ " على استمرار المتابعة لتلك الجهود والرفع الدورى للمخلفات بجميع المناطق.