250 الف جنيه لإجراء عملية تجميل لطفلة وماكينة خياطة لأرملة.. أبواب الخير يواصل جبر الخواطر

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي من منى سعيد، 65 عامًا، أرملة، تطلب المساعدة في شراء ماكنة خياطة لتتمكن من العمل وتحسين وضعها المادي.

وأشارت الي انها تعيش في ظروف صعبة، وتدفع إيجار 700 جنيه شهريًا، ولا يوجد لديها أي معاش شهري.

كما تلقي البرنامج اتصال هاتفي من زكى اسماعيل، عامل، يطلب المساعدة لإجراء عملية تجميل لابنته " طفلة " التي تعاني من تشوهات في الوجه بين عينيها وفي الأنف منذ ولادتها.

وقال ان البنت تعاني من مشاكل في التنفس بسبب التشوهات، وتحتاج إلى عملية بتكلفة 250 ألف جنيه ، وان ظروفه المادية صعبة جدا ولا يستطيع تحمل تكلفة العملية ويتمني مساعدته

وزف الليثي البشري الي الحاجة مني سعيد بان البرنامج يهديها ماكينة خياطة تكون نواة لمشروع ملابس ، وأيضاً وجه الليثي البشري الي الاستاذ ذكي بان البرنامج يتحمل التحميل لابنته وسط سعادته وفرحته .



