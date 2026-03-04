تعمل في مزرعة لتساعد أسرتها .. والليثي يجبر بخاطرها ويهديها جائزة مالية

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وافتتح الليثي الحلقة بالتأكيد علي ان كل ما تكون في ضيقة او ظرف صعب فسارع بعمل الخير وإطعام الطعام وسيفك الله كربك

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع السيدة مني والسيدة أسماء وهما يسيران علي الطريق في الطريق الي المزرعة للعمل في المزرعة ، ويكافحون من اجل لقمة العيش

وقالت مني انها متزوجة ولديها ثلاثة أولاد وتخرج للعمل من أجل أسرتها وتجمع فراولة او طماطم من المزرعة وتكسب فيي اليوم ١٥٠ جنيه والحمد لله مستورة وزوجي بيعمل علي اد حاله واساعده وادعي ربنا يبارك في اولادي ويسترنا

كما تحدثت أسماء انها تخرج من أجل ان تساعد أسرتها ومتزوجة ولديها خمسة اولاد وتكافح من اجل اسرتها

ووجه الليثي الشكر لهما علي كفاحهما وانهما نموذج نموذج للمرأة المصرية المجتهدة والتي تكافح من اجل اسرتها ، وجبر بخاطرهما موجها لهم سؤال بسيط حتي يعطيهما جائزة مالية ، وبالفعل أهداه كل واحدة جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه وسط سعادتهما وفرحتهما

