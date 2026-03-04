قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعمل في مزرعة لتساعد أسرتها .. والليثي يجبر بخاطرها ويهديها جائزة مالية

عمرو الليثي برنامج أجمل ناس
عمرو الليثي برنامج أجمل ناس
محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وافتتح الليثي الحلقة بالتأكيد علي ان كل ما تكون في ضيقة او ظرف صعب فسارع بعمل الخير وإطعام الطعام وسيفك الله كربك

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع السيدة مني والسيدة أسماء وهما يسيران علي الطريق في الطريق الي المزرعة للعمل في المزرعة ،  ويكافحون من اجل لقمة العيش

وقالت مني انها متزوجة ولديها ثلاثة أولاد وتخرج للعمل من أجل أسرتها وتجمع فراولة او طماطم من المزرعة وتكسب فيي اليوم ١٥٠ جنيه والحمد لله مستورة وزوجي بيعمل علي اد حاله واساعده وادعي ربنا يبارك في اولادي ويسترنا

كما تحدثت أسماء انها تخرج من أجل ان تساعد أسرتها ومتزوجة ولديها خمسة اولاد وتكافح من اجل اسرتها  

ووجه الليثي الشكر لهما علي كفاحهما  وانهما نموذج نموذج للمرأة المصرية المجتهدة والتي تكافح من اجل اسرتها ، وجبر بخاطرهما موجها لهم سؤال بسيط حتي يعطيهما جائزة مالية ، وبالفعل أهداه كل واحدة جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه  وسط سعادتهما وفرحتهما 
 

عمرو الليثي البسطاء حوائز مالية الفلاحين الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

بيراميدز

اللقب بتاعنا| بعد تتويج الأهلي رسميًا.. بيراميدز يتمسك بالدوري «عملنا نسخة من الدرع»

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز

عمرو الدردير: لو طبقت العدالة بيراميدز بطل الدوري الموسم الماضي عن جدارة

بالصور

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

هيونداي إلنترا AD
هيونداي إلنترا AD
هيونداي إلنترا AD

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها
سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها
سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى

فيديو

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد