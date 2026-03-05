حبس المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل في شبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق في القليوبية حبس المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المنازل وحيازة فرد خرطوش بشبرا الخيمة، في واقعة جرى تداول مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغا بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلين ولهما معلومات جنائية.



وعُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وفرد خرطوش، إلى جانب كمية من المواد المخدرة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات جيرة مع قاطني المنزل، بقصد ترويعهم وفرض السيطرة، كما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.