3 حكام يمثلون مصر في بطولة شمال أفريقيا للناشئين

محمود وفا
محمود وفا
عبدالله هشام

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، طاقم تحكيم مصرياً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، تحت 17 عاماً

 وينظم اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم في ليبيا، بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين خلال الفترة من 20 مارس الحالي حتى 4 أبريل المقبل، بمشاركة منتخب مصر.

ويتكون طاقم التحكيم المصري المشارك في بطولة شمال إفريقيا للناشئين من: محمود وفا، حكم الساحة، والمساعد محمد مجدي سليمان ، والمساعد إسلام أبوالعطا.

وفي وقت سابق  تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفيد بقرار لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة بييرلويجي كولينا، بمنع جميع الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 من إدارة أي مباريات ودية لمنتخبات كأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.
يأتي القرار في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة، المقررة إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، قبل الإعلان النهائي عن حكام البطولة.
وبدورها ، أبلغت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، الحكمين المصريين أمين عمر، حكم الساحة، ومحمود عاشور، حكمً تقنية الفيديو بالقرار الذى بدأ تنفيذه بالفعل.
ويعد أمين عمر ومحمود عاشور، ضمن قائمة الحكام المرشحين للمشاركة في إدارة مباريات المونديال، في تأكيد جديد على حضور التحكيم المصري على الساحة الدولية.
ويحظى الثنائي بدعم كامل من الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، ولجنة الحكام الرئيسية، برئاسة أوسكار رويز، في إطار مساندة الحكام المصريين المرشحين لتمثيل التحكيم المصري في الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

