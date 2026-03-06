وزير البترول : برنامج لتعظيم الاستفادة من موارد حقل ظهر بالتعاون مع شركاء الاستثمار

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الأهمية الاستراتيجية لحقل ظهر كأحد الركائز الرئيسية لإنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى اهمية التعاون مع الشركاء لتعظيم الاستفادة من إمكانات منطقة امتياز الحقل، داعياً الي العمل علي تطبيق تكنولوجيات المسح السيزمي الحديثة رباعية الأبعاد، بما يحسن الرؤية للامكانات الموجودة في المياه العميقة تحت سطح البحر، ويدعم الوصول لموارد غاز جديدة من الحقل واتخاذ قرارات استثمارية لاستغلالها.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي بتروشروق وبتروبل لاعتماد الموازنات المعدلة للعام المالي الحالي والموازنات الاستثمارية للعام المالي المقبل 2027/2026 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركاء الاستثمار في الشركتين.

وخلال الإجتماع وجه الوزير بإعداد رؤية لتحديد الأماكن الواعدة وغير المستغلة بمناطق عمل الشركتين والعمل على تكثيف أنشطة الإستكشاف والحفر والإنتاج بها وفقاً لأهميتها، كما أشاد بمشروع تعزيز إنتاج حقل ظهر، والذي يهدف لدعم استدامة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الحقل.

ومن جانبه أشار فرانشيسكو جاسباري مدير عام شركة إيني في مصر إلى تنفيذ برنامج طموح لتكثيف أنشطة الحفر والمسح السيزمي ووضع عدة سيناريوهات للوصول لنتائج إيجابية، مؤكداً على توفير كل سبل الدعم اللازمة لتطبيق تكنولوجيات جديدة لاسيما في الحفر، كما لفت إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة الوصول للهدف في بئر دينيس غرب الاستكشافي بالبحر المتوسط، وأنه من المنتظر اتخاذ قرار الاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع دينيس غرب الواعد.

كما أعرب ناصر اليافعي، رئيس شركة أركيوس، عن تقديره لأداء السلامة والصحة المهنية والجهود المبذولة لزيادة معدلات الإنتاج رغم التحديات، بجانب مشروعات المسئولية المجتمعية.

ومن جانبه أكد راشد البلوشي، ممثل شركة مبادلة الإماراتية، على التزام شركته بتعزيز أعمالها في مصر في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأبدى وائل شاهين رئيس شركة بي بي مصر تفاؤله بخصوص إنتاج بئر دينيس غرب الواعد في البحر المتوسط والذي وصفه بالمشروع الاستراتيجي الهام.

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق، لفت المهندس ثروت الجندي رئيس الشركة إلى ضخ استثمارات إضافية بقيمة 77 مليون دولار خلال العام المالي الجاري 2026/2025، في إطار تكثيف أنشطة تنمية حقل ظهر واستمرار أعمال صيانة الآبار وتحسين كفاءة التشغيل، وأضاف أن الموازنة المقترحة للعام المالي 2027/2026 تبلغ 524 مليون دولار، وتركز على مواصلة أعمال التنمية والتشغيل بالحقل، مع تنفيذ مشروعات حيوية لتطوير البنية التحتية بالحقل ورفع كفاءة تشغيل آبار الإنتاج، ومنها زيادة السعة الاستيعابية لمحطة ظهر البرية، وإطلاق مشروع المعالجة البحرية من خلال وحدة المعالجة العائمة (FPU)، لتطوير منظومة معالجة الغاز المنتج ودعم استدامة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

وخلال جمعية بتروبل، أشار المهندس ثروت الجندي أنه تمت زيادة موازنة العام المالي 2026/2025 بقيمة حوالي 162 مليون دولار لاستكمال أعمال التنمية لتشمل حفر خمس آبار تنموية بحقول سيناء، بالإضافة إلى البئر الاستكشافية شرق دينيس– 1X بمنطقة امتياز التمساح وبئر شمال نيدوكو– 2 بدلتا النيل، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التسهيلات الحالية، وتمكنت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 من الحفاظ على معدلات إنتاج قوية بلغت 153 ألف برميل مكافئ يوميًا، متجاوزة تحديات التناقص الطبيعى للحقول، كما استأنفت الشركة أنشطة الحفر التنموي بحفر البئر BM-133 الذي حقق إنتاجًا بلغ 1500 برميل زيت خام ونصف مليون قدم مكعب غاز مصاحب يوميًا.

وبلغت الموازنة المقترحة للعام المالى المقبل 735 مليون دولار لاستكمال المشروعات التنموية وتعزيز القدرات الإنتاجية، حيث تتضمن حفر البئر الاستكشافية شمال فيران1XV وعشر آبار تنموية وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات، إلى جانب برامج الصيانة والحفاظ على جاهزية منصات الإنتاج.

وتستهدف خطة الإنتاج للعام المالي 2027/2026 الوصول إلى 167 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، وذلك من خلال استراتيجية لتكثيف أنشطة الاستكشاف والحفر وتحسين إنتاجية الآبار باستخدام التكسير الهيدروليكى والحلول المختلفة، فضلًا عن تطبيق برامج المراقبة اللحظية والصيانة الاستباقية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعظيم القدرة الإنتاجية وخفض تكلفة البرميل.