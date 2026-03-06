أسقف إيبارشية أبو قرقاصر يدشن معمودية وأواني مذبح ويرسم شمامسة جدد

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبو قرقاص، اليوم، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالفكرية، وقبله دشن معمودية الكنيسة ذاتها، كما دشن خلال القداس عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بذات الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ثلاثة من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

رسامة شمامسة جدد

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

وجاءت هذه الرسامة في إطار اهتمام الإيبارشية بإعداد خدام جدد لخدمة الكنيسة وتعزيز الحياة الكنسية، بما يساهم في دعم خدمة الألحان والتسابيح وتنمية الروح الليتورجية داخل الكنيسة، وسط فرحة كبيرة من شعب الكنيسة بهذه المناسبة الروحية.