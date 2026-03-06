أيمن الجميل: طموحي إنشاء مصانع للفراخ لتستهلك حبوبنا

كشف أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة cairo 3A، تفاصيل المرحلة الحرجة قبل دخوله عالم فراخ التسمين، قائلاً: «أهم من الفراخ دلوقتي أقولك على المركب.. قبل الأزمة كان الفريت وصل لـ120 دولار للطن، اتعرضت عليا مركب مستعملة وبدأت أصلحها وأظبطها، عملت تلات أربع رحلات وراحت جاية الأزمة الفريت نزل من 120 دولار لـ7 دولار. المركب خسرت واضطريت أبيعها خردة بـ16 مليون دولار».

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": «إنتي بتكلمي واحد عنده حاجة وعشرين سنة، إنتي كنتي بتنامي؟»، في إشارة إلى حجم التحديات المبكرة.

وأشار الجميل إلى إيمانه بالقدر والحظ، وقال: «بصي أنا الحمد لله واثق إن ربنا هيعدّيها، إزاي الله أعلم. مكنتش أتخيل إن موضوع ضياء يحصل، مكنتش أتخيل أدخل السوق ده عن طريق حاجة اسمها Separate Sex Feeding، وإن صاحبي في المغرب يرد عليا فأبيع بعد كده يبقى عندي مليون أو 2 مليون طن بيتباعوا في الدول اللي حوالينا.. كلها قدريات»، مؤكدًا، أن الصبر والثقة كانا أساس تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحويل الخسارة إلى فرصة للنمو.

وعن دخول قطاع الفراخ، صرّح أيمن الجميل: «أنا عايز أكبر بيزنس الحبوب، فقولت أعمل مصانع لنفسي تاكل الحبوب بتاعتي، فكبرت الـMarket Share من غير ما أدوس على رِجل حد».

وبهذه الاستراتيجية، استطاع أن يوسّع أعماله بطريقة منظمة، مع المحافظة على علاقاته بالسوق المحلي والدولي، ما يعكس رؤيته في الجمع بين الابتكار والمصداقية، والمزج بين الدارجة والفصحى في شرح قصص نجاحه.