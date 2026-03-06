أيمن الجميل : التكامل في الأنشطة كان السر الحقيقي وراء نمو أعمالنا

قال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة cairo 3A، إنّ القفزة الحقيقية في مسيرته العملية جاءت من فكرة التكامل بين الأنشطة المختلفة داخل منظومة العمل، وليس من نشاط واحد فقط.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنّ مفهوم التكامل كان نقطة تحول أساسية في توسع الأعمال، قائلاً إن كلما استطاعت الشركة أن تجمع مراحل العمل المختلفة تحت مظلتها، زادت قدرتها على تحقيق قيمة مضافة.

وتابع: «إنتي النهاردة بتستوردي درة أو صويا، طب ما إنتي لو عملتيله شحن وتفريغ هتكسب حتة كمان، ولو عملتيله نقل هتكسب حتة كمان فوق المكسب»، مشيرًا إلى أن كل مرحلة من مراحل سلسلة العمل تضيف عائدًا إضافيًا.

وأكد أن هذا التكامل لا يعني فقط زيادة الأرباح، بل يمنح صاحب العمل قدرة أكبر على إدارة العمليات بشكل متكامل.

وأشار رئيس مجلس إدارة Cairo 3A إلى أن هذا التكامل أعطى الشركة قدرة أكبر على التحكم في قراراتها التشغيلية، قائلاً: «المقادير بقت بإيدي أنا… هتخزني ولا مش هتخزني، هتبيعي ولا هتنقلي».

وأوضح أن امتلاك أدوات العمل الأساسية يمنع تعرض الشركات لضغوط خارجية قد تعطل النشاط أو تؤثر على الربحية، لأن جميع عناصر التشغيل تصبح داخل منظومة واحدة تديرها الشركة نفسها.

وأكد الجميل أن هذه الاستراتيجية ساعدت كذلك على التوسع في الاستيراد والائتمان التجاري، خاصة أن السوق في تلك الفترة لم يكن مشبعًا بالمنافسين، قائلاً: «السوق كان برضه مش Saturated، كان فاضي شوية»، وهو ما أتاح فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، مستفيدين من وجود مساحة في السوق يمكن التحرك فيها بمرونة أكبر.