البحث العلمي تعلن تفاصيل الحضور لمؤتمر الأمراض المرتبطة بنمط الحياة في العالم النامي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (NAM S&T)، عن عقد المؤتمر الدولي بعنوان:

“Lifestyle Diseases in the Developing World: Perspectives, Current Status and Future Challenges”

"الأمراض المرتبطة بنمط الحياة في العالم النامي: المنظور، الوضع الراهن والتحديات المستقبلية".

وذلك خلال يومي 14 – 15 مايو 2026 في موريشيوس، وذلك بالتعاون مع JSS Academy of Higher Education & Research Mauritius (JSSAHERM).

يهدف المؤتمر إلى تشجيع بناء القدرات وتعزيز الاستراتيجيات الفعّالة التي تسهم في الحد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة في الدول النامية، كما يمثل منصة علمية تجمع الخبراء والباحثين والصيادلة والممارسين الطبيين وصانعي السياسات، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة التحديات الملحّة في هذا المجال.

سيتحمل مركز NAM S&T نفقات السفر والإقامة لمرشح واحد من كل دولة عضو، على أن يتم الترشيح من خلال الأكاديمية باعتبارها نقطة الارتكاز داخل جمهورية مصر العربية.

آخر موعد لإرسال استمارة المشاركة مستوفاة ومختومة من جهة المشارك إلى الأكاديمية عبر البريد الإلكتروني:

[email protected] في موعد أقصاه 20 مارس 2026

آخر موعد لإرسال الاستمارات مستوفاة ومختومة من الأكاديمية إلى المركز: يوم 26 مارس 2026

لمزيد من التفاصيل وتحميل استمارة المشاركة:

http://www.namstct.org