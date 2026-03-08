قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

itel تطلق هاتف Zeno 100 بمتانة عسكرية وتصميم يتحمل الظروف القاسية

itel
itel
احمد الشريف

كشفت منصة GSMArena أن شركة itel أطلقت رسميًا هاتف Zeno 100 في الهند، مع التركيز على عامل المتانة كعنصر رئيسي في التسويق، حيث يأتي الهاتف مع شهادة MIL‑STD‑810H التي تُستخدم في الاختبارات العسكرية لقياس قدرة الأجهزة على تحمل السقوط والصدمات والظروف القاسية.

أوضحت المنصة أن الهاتف يطرح بسعر يبدأ من نحو 6,866 روبية هندية للنسخة المزودة بـ3 جيجابايت رام و64 جيجابايت تخزين، مع إتاحة نسخة أخرى بـ4 جيجابايت رام، على أن يتوفر الجهاز حصريًا عبر موقع أمازون في السوق الهندية في الوقت الحالي.

شاشة كبيرة بتردد 90 هرتز وتصميم موجه للاستخدام الشاق

أشارت GSMArena إلى أن itel Zeno 100 يأتي مع شاشة LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة +HD تبلغ 720×1612 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، وسط سطوع يصل إلى نحو 480 شمعة، وهي مواصفات تكفي لتقديم تجربة مشاهدة سلسة في هذه الفئة السعرية.

أكدت التقارير أن الهاتف يعتمد تصميمًا بلمسات توحي بالصلابة، مع حواف بارزة لحماية الإطار والشاشة، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في بيئات العمل الخارجية والظروف التي تتعرض فيها الهواتف عادةً للسقوط أو الاحتكاك بشكل متكرر.

معالج Unisoc وبطارية 5000 مللي أمبير للاستخدام اليومي

أوضحت GSMArena أن itel Zeno 100 يعمل بمعالج Unisoc T7100 ثماني الأنوية، مع إصدارات بذاكرة 3 أو 4 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقة microSD حتى سعات كبيرة، ما يضعه في فئة الهواتف الاقتصادية الموجهة للاستخدام اليومي الأساسي.

أشارت المنصة إلى أن الهاتف يتضمن بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 10 واط، مع تشغيل نسخة أندرويد 15 (Go Edition) التي تم تحسينها للهواتف ذات الموارد المحدودة، بما يساعد على استقرار الأداء واستهلاك أقل للموارد مقارنة بالإصدارات الكاملة من أندرويد.

كاميرا بسيطة ومستشعر بصمة ومميزات عملية إضافية

أكدت GSMArena أن Zeno 100 يضم كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي والمكالمات المرئية، مع التركيز هنا على الوظائف الأساسية أكثر من التصوير الاحترافي.

أوضحت المنصة أن الهاتف يدعم منفذ سماعة 3.5 ملم، ومستشعر بصمة في زر التشغيل على الجانب، وتقنية VoLTE للعمل على شبكات 4G، إضافة إلى منفذ IR blaster يمكن استخدامه للتحكم في بعض الأجهزة المنزلية، إلى جانب بعض التحسينات الصوتية المدعومة بنظام DTS، ما يعزز من استخدامه كهاتف عملي يتحمل العمل اليومي والظروف الصعبة.

Itel هاتف Zeno 100 شاشة LCD itel Zeno VoLTE

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاتة

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

الجامع الأزهر

محطة فاصلة في الإسلام .. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى غزوة بدر الكبرى

الشيخ عويضة عثمان

كيف نتعلم الحوار والأدب في بيوتنا؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يقدم التوأمين الحسن والحسين لإمامة المصلين في التراويح

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

