itel تطلق هاتف Zeno 100 بمتانة عسكرية وتصميم يتحمل الظروف القاسية

كشفت منصة GSMArena أن شركة itel أطلقت رسميًا هاتف Zeno 100 في الهند، مع التركيز على عامل المتانة كعنصر رئيسي في التسويق، حيث يأتي الهاتف مع شهادة MIL‑STD‑810H التي تُستخدم في الاختبارات العسكرية لقياس قدرة الأجهزة على تحمل السقوط والصدمات والظروف القاسية.

أوضحت المنصة أن الهاتف يطرح بسعر يبدأ من نحو 6,866 روبية هندية للنسخة المزودة بـ3 جيجابايت رام و64 جيجابايت تخزين، مع إتاحة نسخة أخرى بـ4 جيجابايت رام، على أن يتوفر الجهاز حصريًا عبر موقع أمازون في السوق الهندية في الوقت الحالي.

شاشة كبيرة بتردد 90 هرتز وتصميم موجه للاستخدام الشاق

أشارت GSMArena إلى أن itel Zeno 100 يأتي مع شاشة LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة +HD تبلغ 720×1612 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، وسط سطوع يصل إلى نحو 480 شمعة، وهي مواصفات تكفي لتقديم تجربة مشاهدة سلسة في هذه الفئة السعرية.

أكدت التقارير أن الهاتف يعتمد تصميمًا بلمسات توحي بالصلابة، مع حواف بارزة لحماية الإطار والشاشة، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في بيئات العمل الخارجية والظروف التي تتعرض فيها الهواتف عادةً للسقوط أو الاحتكاك بشكل متكرر.

معالج Unisoc وبطارية 5000 مللي أمبير للاستخدام اليومي

أوضحت GSMArena أن itel Zeno 100 يعمل بمعالج Unisoc T7100 ثماني الأنوية، مع إصدارات بذاكرة 3 أو 4 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقة microSD حتى سعات كبيرة، ما يضعه في فئة الهواتف الاقتصادية الموجهة للاستخدام اليومي الأساسي.

أشارت المنصة إلى أن الهاتف يتضمن بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 10 واط، مع تشغيل نسخة أندرويد 15 (Go Edition) التي تم تحسينها للهواتف ذات الموارد المحدودة، بما يساعد على استقرار الأداء واستهلاك أقل للموارد مقارنة بالإصدارات الكاملة من أندرويد.

كاميرا بسيطة ومستشعر بصمة ومميزات عملية إضافية

أكدت GSMArena أن Zeno 100 يضم كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي والمكالمات المرئية، مع التركيز هنا على الوظائف الأساسية أكثر من التصوير الاحترافي.

أوضحت المنصة أن الهاتف يدعم منفذ سماعة 3.5 ملم، ومستشعر بصمة في زر التشغيل على الجانب، وتقنية VoLTE للعمل على شبكات 4G، إضافة إلى منفذ IR blaster يمكن استخدامه للتحكم في بعض الأجهزة المنزلية، إلى جانب بعض التحسينات الصوتية المدعومة بنظام DTS، ما يعزز من استخدامه كهاتف عملي يتحمل العمل اليومي والظروف الصعبة.