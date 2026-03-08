قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
أخبار البلد

التفتيش على 3689 منشأة وتحرير 1738 إنذارًا لضبط بيئة العمل

وزير العمل
وزير العمل

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد ، أن نتائج حملات التفتيش التي نفذتها مديريات العمل على مستوى المحافظات خلال 10 أيام فقط، والتي تأتي  إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف المتابعة الميدانية داخل مواقع العمل، هدفها تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج،وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل بيئة العمل ودعم زيادة الإنتاج.

وأوضح البيان أن تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال يمثل هدفاً رئيسياً لوزارة العمل، وأن عمليات التفتيش لا تستهدف فقط تطبيق القانون،وإنما تسعى أيضاً إلى نشر ثقافة الحوار الاجتماعي داخل مواقع العمل، وضمان الالتزام بالحقوق والواجبات بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل والإنتاج…

 وأوضح التقرير الإحصائي أن الحملات التفتيشية خلال هذه الفترة المذكورة شملت 3,689 منشأة يعمل بها 91,736 عاملاً، حيث تم تحرير 1,738 إنذاراً بشأن بعض الملاحظات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل، إلى جانب 328 محضر حد أدنى للأجور، و165 محضر عقود عمل، و17 محضراً بشأن تشغيل العمالة الأجنبية.

وأشار  البيان إلى أن الوزارة حريصة على استمرار هذه الحملات الميدانية بالتوازي مع تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت والعاملين، وأن الحفاظ على حقوق العمال هو الطريق الأسرع لتعزيز الإنتاج وزيادة معدلاته، وأن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل ويخدم أهداف التنمية...وشدد البيان على أن الوزارة تعمل من خلال مديرياتها بالمحافظات على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت، بما يعزز مناخ العمل ويشجع الاستثمار ويزيد من قدرة سوق العمل المصري على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل…

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

لقاء جديد من ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين

رمضان ميقات النصر وترياق القلوب.. لقاء جديد من ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

رئيس شئون المساجد والقرآن يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

