مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص يعقد اجتماعه الدوري بدير مارمينا العجايبي

عقد مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص، اجتماعهم الدوري في دير الشهيد مار مينا العجايبي بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

تاريخ الكنيسة

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، كما استضاف اللقاء الأب القمص يوسف الحومي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشبرا، وأستاذ التاريخ الكنسي بالكليات والمعاهد اللاهوتية، حيث قدم محاضرة عن "تاريخ الكنيسة في بعض الحقبات التاريخية"، كما ناقش الاجتماع أيضًا بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص إيبارشية أبو قرقاص على المتابعة الدورية لشؤون الخدمة الرعوية، وتبادل الخبرات بين الآباء الكهنة، بما يسهم في دعم العمل الكنسي وتعزيز الرسالة الرعوية داخل كنائس الإيبارشية خلال المرحلة المقبلة.