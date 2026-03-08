ينتهي 15 أبريل.. آخر موعد للتقديم في النداء الوطني للتكنولوجيا العميقة (NDTC) – 2026

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة National Deep Tech Call (NDTC)، تحت مظلة مبادرة "بوابة الابتكار الوطنية" « National Innovation Gateway » وذلك في إطار دعم ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة، وتعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية في المجالات المتقدمة.
محاور المبادرة تشمل:
الاستدامة والتحول الأخضر – الأنظمة الذكية والتنقل المتقدم – تقنيات الكم – أشباه الموصلات – البيانات والذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني وتقنيات ما بعد الكم – التكنولوجيا الحيوية.
الجدول الزمني:
فتح باب التقديم: 15 فبراير 2026
آخر موعد للتقديم: 15 أبريل 2026
إعلان النتائج: 15 يوليو 2026
يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر الرابط التالي:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/النداء-الوطني-للتكنولوجيا-العميقة-e/?lang=ar
للاستفسارات: