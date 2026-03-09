قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال

السجن
السجن
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال بكافة الأشكال ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

استغلال الأطفال

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

استغلال الأطفال الأبحاث التجارب العلمية قانون العقوبات الاستغلال الجنسي

