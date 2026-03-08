رهبان الدير والكهنة يحيون ذكرى الأنبا صرابامون بالقداس الإلهي

صلى نيافة الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، القداس الإلهي، وشاركه نيافته الأنبا بيشوي، أسقف أسوان، وذلك في تذكار مرور ست سنوات على نياحة مثلث الرحمات الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير السابق.

صلاة القداس الإلهي

وخلال القداس، وضع نيافتهما الأطياب على المقبرة الخاصة بالأب الأسقف المتنيح، تعبيرًا عن الوفاء والمحبة لذكراه.

وشارك في الصلوات والتمجيد مجمع الآباء رهبان الدير، وعدد من الآباء الكهنة، في جو من الروحانية والخشوع.

وبهذه المناسبة الروحية العزيزة، تجددت ذكريات حياة وعطاء الأنبا صرابامون، وأسفرت الصلاة والتمجيد عن تعزيز روح المحبة والتقدير بين رهبان الدير والمشاركين.