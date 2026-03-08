اليوم العالمي للمرأة| التنسيقية: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في البناء والتطوير

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيدات وفتيات مصر العظيمات؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وثمنت التنسيقية، حرص القيادة السياسية على دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات، مشيدة بما حققته المرأة المصرية من إنجازات خلال السنوات الأخيرة؛ في ظل توجه الدولة نحو تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الفرص أمامها لتولي المناصب القيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وأكدت التنسيقية، أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة بفاعلية في مسيرة البناء والتطوير، كما تؤكد تقديرها للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات.

ووجهت التنسيقية، التحية والتقدير لكل سيدة مصرية تواصل العطاء والعمل بإخلاص في مختلف المواقع، مؤكدة استمرار دعمها لكل الجهود التي تعزز قيمة المرأة، وتمكنها من أداء دورها الكامل في المجتمع.