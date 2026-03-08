قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير النقل يتفقد الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع ويتناول الإفطار مع العاملين

لقاء اليوم
حمادة خطاب

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  بزيارة الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعةوتناول وجبة الإفطار معهم وحضر اللقاء اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى واعضاء مجلس الادارة ورؤساء الشركات التابعة و رؤساء هيئات (المصرية لسلامة الملاحة البحرية -    الموانئ البرية والجافة -النقل النهري -موانئ مصر ) وقيادات وزارة النقل.

وفي كلمته خلال لقائه بالعاملين، أكد وزير النقل أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمام الشعب المصري بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها ومن هنا فإننا لدينا آمال وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، حيث نقوم باتخاذ كافة الإجراءات والاليات لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب او البضائع او في مجال التوكيلات الملاحي.

مضيفا الشركة القابضة وشركاتها لها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي حيث تضم الشركة القابضة شركات تقوم بإدارة محطات للحاويات في الموانئ المصرية وشركات أخرى تعمل في مجال الشحن والتفريغ والمستودعات في الموانىء وهي مجالات هامة للغاية بالإضافة إلى شركات نقل الركاب تلك الشركات الرائدة في مجالها والتي يغطي أسطولها معظم أنحاء الجمهورية لافتا الى أن لهذه الشركات دور هام مع السكة الحديد  في تسهيل انتقال المواطنين  والعمال والمهندسين وغيرهم إلى مقار اعمالهم المختلفة ومقاصدهم المتنوعة كما أن لهذه الشركات مع السكة الحديد و شركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة دور كبير  في عمليات الاستيراد والتصدير وخدمة القطاعات المختلفة (الصناعة  -الزراعة - السياحة -التعليم -٠٠٠) لافتًا الى الدور الذي يلعبه دعم أسطول نقل البضائع بعربات جديدة في تخفيف الاعباء على الطرق و التي تتكلف مبالغ كبيرة في صيانتها نتيجة الحمولات الزائدة.

مؤكدا ان على موظف أن يجب أن يؤدي المهام الموكلة إليه وان يتسابق الجميع في الحافظ على الشركة ونهضتها واصولها وتقديم أعلى مستويات الخدمة في كافة المجالات الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها وان الحافز لمن يستحق وان يكون توزيعها وفقا لمبدأ العدالة والشفافية وكذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وان يقوم مجالس الإدارة بشكل دوري بعقد اجتماعات مع العاملين للاستماع لمقترحاتهم حول تطوير العمل بالإضافة إلى خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين والاهتمام الدائم والمستمر بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية لهم

وأوضح الوزير أنه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف من الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها وإنما يتم التوظيف الأمثل لامكانات كل موظف مع تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر للاستفادة القصوى منهم في الشركات  وبما يعود إيجابيا على العاملين والاقتصاد القومي مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في كافة قطاعاتها وهيئاتها بتأهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر البشرية الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار

 مشيرا الى السير  بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث كافة الشركات حيث  انه تم خلال الفترة الماضية  التعاقد على توريد عدد 529 أتوبيسًا وميني باص  بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة  و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة  و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).  كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة  لصيانة المركبات و تم البدء في مخطط لرفع كفاءة عدد 272 أتوبيسًا تم تنفيذ عدد 68 أتوبيس وجارى رفع كفاءة الباقى بورش الشركات   كما تم التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتدبير قطع الغيار الأصلية  لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة.

 .

وانه فى قطاع نقل البضائع حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد  ( شركة النيل لنقل البضائع ) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية   كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير عدد 150 راس جرار و 153 نصف مقطورة وتم استلام عدد (50) راس جرار وعدد (53) نصف مقطورة وجارى توريد باقى الوحدات طبقا لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية   بالإضافة الى انه تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع  من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة  بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.

كامل الوزير وزير النقل القابضة للنقل البحري والبري

