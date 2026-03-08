جمال عبدالحميد يسترجع ذكريات مباراة منتخب 90 أمام هولندا

استرجع جمال عبدالحميد نجم المنتخب السابق، ذكريات مباراة الفراعنة أمام هولندا في كأس العالم 1990.

وأكد جمال عبدالحميد ، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، أن تلك المباراة كانت مليئة بالذكريات المميزة منذ لحظة التأهل مشددا ان المنتخب وقع في مجموعه قويه تضم هولندا وانجلترا مما جعل المنتخب محط أنظار الجماهير العالمية

وأضاف قائلا: “أتذكر جيدا أثناء دخولنا إلى غرفة الملابس، توقفنا لمشاهدة لاعبي هولندا بعدما اعتدنا رؤيتهم عبر التلفاز فقط، في الوقت الذي كنا نستعد لمواجهتهم بعد قليل”.

وأكمل أن فارق الطول والقوة البدنية كان واضحا لصالحهم، مشددا أنه كان يسير بجوار رود خوليت فوجد نفسه يسير على أطراف أصابعه ليبدو مقاربًا له في الطول.

وتابع: “ولا يزال منتخب 90 حاضرًا في ذاكرة الجماهير بكل فخر؛ لأننا لم نخسر سوى مباراة واحدة أمام إنجلترا بفارق هدف، وقدمنا أداء قوي”.

وتابع: “مباراة هولندا بلا شك، كانت الأميز أخبرنا المدرب محمود الجوهري خلال المحاضرة الفنية بأن التوقعات تشير لخسارتنا بنتيجة كبيرة 7-1، لكنه وجّه لنا كلمات ملهمة جعلت كل لاعب يشعر بالثقة، لقد طلب منا ببساطة أن يستعرض كل لاعب مهاراته الحقيقية ويقدّم أداءه المعتاد”.