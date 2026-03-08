قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 قتلى و10 جرحى في غارات إسرائيلية على صور ومخيم عين الحلوة بلبنان
سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
رياضة

جمال عبدالحميد يسترجع ذكريات مباراة منتخب 90 أمام هولندا

جمال عبدالحميد
جمال عبدالحميد
ياسمين تيسير

استرجع جمال عبدالحميد نجم المنتخب السابق، ذكريات مباراة الفراعنة أمام هولندا في كأس العالم 1990.

وأكد جمال عبدالحميد ، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، أن تلك المباراة كانت مليئة بالذكريات المميزة منذ لحظة التأهل مشددا ان المنتخب وقع في مجموعه قويه تضم هولندا وانجلترا مما جعل المنتخب محط أنظار الجماهير العالمية

وأضاف قائلا: “أتذكر جيدا أثناء دخولنا إلى غرفة الملابس، توقفنا لمشاهدة لاعبي هولندا بعدما اعتدنا رؤيتهم عبر التلفاز فقط، في الوقت الذي كنا نستعد لمواجهتهم بعد قليل”.

وأكمل أن فارق الطول والقوة البدنية كان واضحا لصالحهم، مشددا أنه كان يسير بجوار رود خوليت فوجد نفسه يسير على أطراف أصابعه ليبدو مقاربًا له في الطول.

وتابع: “ولا يزال منتخب 90 حاضرًا في ذاكرة الجماهير بكل فخر؛ لأننا لم نخسر سوى مباراة واحدة أمام إنجلترا بفارق هدف، وقدمنا أداء قوي”.

وتابع: “مباراة هولندا بلا شك، كانت الأميز أخبرنا المدرب محمود الجوهري خلال المحاضرة الفنية بأن التوقعات تشير لخسارتنا بنتيجة كبيرة 7-1، لكنه وجّه لنا كلمات ملهمة جعلت كل لاعب يشعر بالثقة، لقد طلب منا ببساطة أن يستعرض كل لاعب مهاراته الحقيقية ويقدّم أداءه المعتاد”.

