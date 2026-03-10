قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
العشر الأواخر من رمضان.. أفضل الأعمال فيها
سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات في مصر بأسعار لم تتغير.. راسل يتوج بلقب فورمولا-1 في استراليا.. ماذا تقدم شيفروليه سيلفرادو 2026؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 


ستيلانتس تبدأ إنتاج سيارات ‏Leapmotor‏ الكهربائية في إسبانيا ‏خلال 2026‏
تستعد شركة ستيلانتس ‏لبدء إنتاج سيارات كهربائية تابعة للعلامة الصينية Leapmotor داخل مصنعها في مدينة Zaragoza الإسبانية، وذلك اعتبارا من عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز انتشار السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة داخل الأسواق الأوروبية.

بينهم سبورتاج وكرورلا.. أشهر 5 سيارات في السوق المصري بأسعار لم تتغير
شهد السوق المصري للسيارات حالة من الاستقرار في أسعار عدد كبير من الاصدارات، على الرغم من بعض الزيادات التي رفعت أسعار عدد من الطرازات الأخرى.


سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
تقدم شيري الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها تيجو 4 برو، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر متوسطة الحجم، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات سواء التقنية أو الفنية.

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏
أزاحت شركة هيونداي الستار رسميا عن النسخة المحدثة من هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏في السوق الهندي، تمهيدا لطرحها تدريجيا في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، بحزمة كبيرة من التحديثات شملت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية إلى جانب إضافة تقنيات جديدة وأنظمة أمان متطورة.

ماذا تقدم شاحنة شيفروليه سيلفرادو HD 2026؟
تستمر شيفروليه من تعزيز تواجدها عالميًا من خلال نسختها Chevrolet Silverado HD موديل 2026، والتي تأتي بقدرات تجمع بين القوة الميكانيكية والتجهيزات التقنية وأنظمة السلامة الحديثة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الـ"بيك أب".

مرسيدس في المقدمة.. راسل يتوج بلقب فورمولا-1 في استراليا
شهد سباق جائزة أستراليا الكبرى أحد أبرز مشاهد المنافسة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بعدما نجح فريق مرسيدس في فرض حضوره على مجريات السباق وتحقيق نتيجة مزدوجة لافتة.

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر
شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار بعض طرازاتهم و البعض الاخر لخفض أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية.

المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
تواصل إم جي الصينية من تألقها عالميًا، عبر نسختها  MG GT 2026، والتي تعد واحدة من السيارات الرياضية من فئة السيدان، وتقدم عبر تصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أحدث أسعار السيارات أسعار السيارات في السعودية أسعار السيارات في الامارات أخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

جولة وزير النقل

محافظ القاهرة يشكر وزير النقل بعد تأمين سكان عقار الملك الصالح المتضرر

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول المسئولية المجتمعية للأفراد

الوفد المصرى برئاسة المستشارة أمل عمار

أمل عمار: الإرادة السياسية والتشريعات الداعمة عززت حضور المرأة المصرية في القضاء

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد