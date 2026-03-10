أشهر 5 سيارات في مصر بأسعار لم تتغير.. راسل يتوج بلقب فورمولا-1 في استراليا.. ماذا تقدم شيفروليه سيلفرادو 2026؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



ستيلانتس تبدأ إنتاج سيارات ‏Leapmotor‏ الكهربائية في إسبانيا ‏خلال 2026‏

تستعد شركة ستيلانتس ‏لبدء إنتاج سيارات كهربائية تابعة للعلامة الصينية Leapmotor داخل مصنعها في مدينة Zaragoza الإسبانية، وذلك اعتبارا من عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز انتشار السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة داخل الأسواق الأوروبية.

بينهم سبورتاج وكرورلا.. أشهر 5 سيارات في السوق المصري بأسعار لم تتغير

شهد السوق المصري للسيارات حالة من الاستقرار في أسعار عدد كبير من الاصدارات، على الرغم من بعض الزيادات التي رفعت أسعار عدد من الطرازات الأخرى.



سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي

تقدم شيري الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها تيجو 4 برو، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر متوسطة الحجم، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات سواء التقنية أو الفنية.

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

أزاحت شركة هيونداي الستار رسميا عن النسخة المحدثة من هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏في السوق الهندي، تمهيدا لطرحها تدريجيا في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، بحزمة كبيرة من التحديثات شملت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية إلى جانب إضافة تقنيات جديدة وأنظمة أمان متطورة.

ماذا تقدم شاحنة شيفروليه سيلفرادو HD 2026؟

تستمر شيفروليه من تعزيز تواجدها عالميًا من خلال نسختها Chevrolet Silverado HD موديل 2026، والتي تأتي بقدرات تجمع بين القوة الميكانيكية والتجهيزات التقنية وأنظمة السلامة الحديثة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الـ"بيك أب".

مرسيدس في المقدمة.. راسل يتوج بلقب فورمولا-1 في استراليا

شهد سباق جائزة أستراليا الكبرى أحد أبرز مشاهد المنافسة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بعدما نجح فريق مرسيدس في فرض حضوره على مجريات السباق وتحقيق نتيجة مزدوجة لافتة.

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار بعض طرازاتهم و البعض الاخر لخفض أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية.

المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة

تواصل إم جي الصينية من تألقها عالميًا، عبر نسختها MG GT 2026، والتي تعد واحدة من السيارات الرياضية من فئة السيدان، وتقدم عبر تصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية.