إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
توك شو

توك شو| استقرار الطقس.. نقل 2339 إسرائيليا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب.. والحكومة توضح سبب زيادة أسعار الوقود

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

السعودية تدين استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية السعودية أدانت استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، بارداً في الساعات الأولى من الصباح، ودافئاً خلال النهار على معظم أنحاء البلاد، ليعود الجو شديد البرودة ليلاً.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على بعض الطرق في ساعات الصباح المبكرة، خاصة في مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع توقعات بحدوث نشاط في الرياح على بعض المناطق.

الحرس الوطني الكويتي: إسقاط 6 مسيرات بجنوب وشمال البلاد

أعلن الحرس الوطني الكويتي عن إسقاط 6 مسيرات بالمناطق الشمالية والجنوبية من البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل جدعان، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط 6 طائرات بدون طيار في مواقع تتولى قوات الحرس مسئولية تأمينها شمالي وجنوبي البلاد.

وقال جدعان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

سمير فرج: المرشد الإيراني الجديد أشد شراسة من والده خامنئي

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الرئيس الأمريكي ترامب، هو شخص لا يمكن التوقع بما سيفعل، وأنه منذ اللحظة الأولى قال إن الحرب الحالية لن تستمر كثيرا وبالفعل الحرب ستنتهي.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الحروب تكون بالأهداف، وأن ما فعلته أمريكا لن يكون تغييرًا للنظام، لأن تغيير النظام في أي دولة لا يكون بالصواريخ.

الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة الإسرائيلية" بنقل 2339 إسرائيليا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران

عراقجي: لا أعتقد أن التفاوض مع الأمريكيين سيعود مرة أخرى إلى جدول أعمالنا

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "عراقجي" أنه لا يعتقد أن التفاوض مع الأمريكيين سيعود مرة أخرى.

الحكومة تكشف أسباب رفع أسعار المواد البترولية.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة، ومحاولة إقحامها في هذه الحرب، موضحًا أن هناك استهدافًا غير مبرر لبعض الدول ومصر ترفض ذلك.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن حجم هذه المعركة وتداعياتها لا يستطيع أحد توقعها، وأن الحكومة كان لها اجتماعات سريعة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لعمل تقدير موقف لكل ساعة.

4 أشهر.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بخصوص منحة الـ 400 جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مازالت تتحمل جزء كبيرا من تكلفة الارتفاع في أسعار الطاقة، والمواطن لا يتحمل جميع الزيادة كما يعتقد البعض.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة مستعدة لمراجعة بعض القرارات مع انتهاء الظروف الاستثنائية الراهنة.

مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة  الأخيرة في أسعار الوقود تأتي في ظروف استثنائية، حيث تشهد الأسواق العالمية اضطرابات غير مسبوقة في أسعار الطاقة.

 وقال مدبولي: “كان أمامنا خيار واحد وهو تلبية احتياجاتنا من الطاقة مع الحفاظ على استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، حتى لا تؤثر على الاقتصاد الوطني أو قطاع الصناعة.”

زيادة أسعار الوقود الطقس الحكومة توضح سبب زيادة الوقود

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

صواريخ إيران

البرلمان الإيراني: إذا شنت إسرائيل وأمريكا حربا على البنية التحتية سترد إيران بالمثل

جنوب لبنان

يونيفيل: عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان نزحوا من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية

جانب من الحلقة

اختارت مصر مثوىً لها.. وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة نفيسة بنت الحسن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

