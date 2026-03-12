ضبط 13 مخبزا بلديا لإنتاج خبز ناقص الوزن وبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، ومحمد فوزي، مدير الإدارة، حملاتها الرقابية على المخابز البلدية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء.

أسفرت الحملات التموينية بمدينة كفر الدوار عن ضبط مخبز لتصرفه في 8 شكائر دقيق بلدي مدعم وبيعها في السوق السوداء، وضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا، وضبط 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن تراوح ما بين 8 و16 جرامًا.

كما تم ضبط 4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وضبط مخبز لعدم وجود سجل الزيارات.

كما تم المرور على معرض "أهلًا رمضان" للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأسعار المقررة، والإشراف على توزيع أسطوانات الغاز والتأكد من البيع بالأسعار القانونية.

جاءت الحملة بإشراف محمد فوزي، مدير الإدارة، وبرئاسة أحمد عبد الفضيل، ورفقة صلاح مهدي، وفكري أبو طواحين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المحررة.