خروج ماجدة زكي من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

عادت الفنانة ماجدة زكي الي منزلها، بعد اجرائها عملية تركيب دعامة في القلب في احدي المستشفيات، بعد تحسن حالتها الصحية.

وكان الفنان أشرف زكي، قد كشف عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ماجدة زكي بعد تعرضها لوعكة صحية أسفرت عن دخولها المستشفى وتركيب دعامة فى القلب.

وقال أشرف زكي لـ صدى البلد: “ماجدة بخير وحالتها الآن مستقرة ومن المقرر ان تخرج من المستشفى اليوم بعد الاطمئنان عليها”.

أحداث مسلسل “رأس الأفعى”

تشارك الفنانة ماجدة زكي فى رمضان الحالي بمسلسل رأس الأفعى الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.