آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 13-3-2026

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026 بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

ويستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير بعد اعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتباراً من اليوم الجمعة.

إجازة البنوك

وفقًأ لما هو معلن دوريًا فإن البنوك تتعطل كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا بمناسبة تطبيق مواعيد الراحة الأسبوعية في كل البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار يرتفع

وارتفع سعر الدولار أمس على مستوى البنوك بمتوسط 46 قرشًا على الأقل في يوم واحد من التداول، ليصل بذلك مجمل صعوده في أسبوع أكثر من 4 جنيهات من قيمته.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني والإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.35 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات،البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في معظم البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 52.39 جنيه للشراء و 52.49 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، مصر، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيهًا للشراء و 52.5 جنيهًا للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، نكست، قناة السويس، التنمية الصناعية"

أعلي سعر

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.5 جنيه للشراء و 52.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.49 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك و سايب.