شيفتشينكو يشيد بمشروع ميلان تحت قيادة أليجري: الأجواء الإيجابية تمنحني الثقة في المستقبل

أكد أسطورة نادي ميلان الإيطالي، النجم الأوكراني أندريه شيفتشينكو، ثقته الكاملة في المشروع الرياضي للفريق خلال المرحلة الحالية، مشيدًا بالعمل الذي يقوده المدير الفني ماسيميليانو أليجري، ومؤكدًا أن الأجواء الإيجابية داخل النادي تعزز فرص "الروسونيري" في مواصلة المنافسة بقوة على مختلف البطولات.

زيارة خاصة لميلانيللو

وقام شيفتشينكو بزيارة مفاجئة إلى مركز التدريب الخاص بالنادي ميلانيللو صباح الخميس، حيث التقى باللاعبين والجهاز الفني على هامش تواجده في مدينة ميلانو للمشاركة في فعاليات جولة أساطير العالم للباديل لعام 2026.

وخلال الزيارة، حرص النجم الأوكراني على تفقد مرافق النادي والالتقاء بعدد من العاملين القدامى داخل المنظومة، قبل أن يغادر المركز التدريبي بانطباعات إيجابية للغاية حول مستقبل الفريق.

حنين إلى ذكريات المجد

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة سكاي سبورت عقب الزيارة، لم يخفِ شيفتشينكو مشاعره الخاصة تجاه العودة إلى المكان الذي شهد أبرز لحظات مسيرته الكروية.

وقال: "كان الأمر جميلاً للغاية، شعرت بمشاعر استثنائية. لم أتواجد هنا منذ أربع أو خمس سنوات، وكان من الرائع رؤية الفريق والمدرب أليجري. كما زرت الأكاديمية والتقيت بـ ماورو تاسيوتي، ومشاهدة ميلان وهو يحقق الانتصارات يمنحني شعورًا رائعًا".

إعجاب كبير بأليجري

وأبدى شيفتشينكو إعجابه الكبير بشخصية المدرب ماسيميليانو أليجري، مؤكدًا أن حضوره الإيجابي داخل النادي يمنح الفريق دفعة قوية نحو النجاح.

وقال في هذا الصدد: "وجدت أليجري مفعمًا بالطاقة والمرح والإيجابية، وهذا يجعلني أؤمن حقًا بقدرة ميلان على تحقيق النجاح. الفريق يعمل بشكل جيد وعليه مواصلة الضغط على إنتر ميلان في سباق المنافسة".

إشادة خاصة بمودريتش

كما خص شيفتشينكو النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بكلمات ثناء، مشيرًا إلى أنه لطالما أعجب بتواضعه وشخصيته القيادية.

وأوضح الأسطورة الأوكرانية أنه تبادل حديثًا قصيرًا مع مودريتش خلال الزيارة، قائلاً: "لقد أدهشني مودريتش دائمًا بتواضعه، إنه قائد حقيقي. سألته كيف استقر به الحال في ميلانو، فأخبرني أنه سعيد للغاية وأن جماهير ميلان استثنائية، وهذا أمر حقيقي بالفعل".

حديث صريح عن لياو

وتطرق شيفتشينكو أيضًا إلى وضع النجم البرتغالي رافائيل لياو داخل الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب يخوض تجربة تكتيكية جديدة قد تحتاج بعض الوقت للتأقلم معها.

واختتم حديثه قائلاً: "أظهر لياو استعدادًا كبيرًا للاستجابة لتعليمات المدرب وقدم بعض المباريات الجيدة، لكننا بحاجة إلى الوقت لمعرفة ما إذا كان هذا الدور الجديد يناسبه بشكل كامل أم لا".