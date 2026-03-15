شش@القومية لسلامة الغذاء: 5525 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 275 ألف طن إلى 176 دولة مستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي العاشر لعام 2026، وذلك عن الفترة من 7 - 13 مارس 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 95 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 5 منشآت خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 5525 رسالة غذائية بإجمالي 275 ألف طن، صادرة عن 1410 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 744 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 95 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 75 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 42 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 95 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 57 ألف طن، تلاها البصل بواقع 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن.

وبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة من مصر خلال الأسبوع الماضي 176 دولة، حيث تضمنت أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية روسيا، السعودية، إيطاليا، سوريا ولبنان.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1150 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 977 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 720 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1374 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2009 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 420 ألف طن، مستوردة من قِبل 910 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة، سكر خام وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من فرنسا، البرازيل، أمريكا واندونيسيا، من بين إجمالي 121 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 600 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــإجمالي 350 رسالة، ثم ميناء السخنة بـإجمالي 245 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1343 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 540 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 129 مستورد خلال نفس الفترة.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 76 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 255 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، قنا، الأقصر، شمال سيناء، الإسماعيلية والشرقية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 60 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنصورة، كفر الشيخ، سوهاج، المنيا، بورسعيد، أسوان، البحيرة، أسيوط، الإسماعيلية، قنا ومدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2231 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 65 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 423 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 48 شركة عاملة في هذا القطاع ، إلى جانب إصدار 21 شهادة بيع حر، و 53 موافقة إعلانية.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 10 مأموريات تفتيشية على المحالب، و7 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت البحيرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، الفيوم، المنوفية والمنيا، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 86 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.



حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات:

في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، قامت الهيئة بتنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، شملت 239 مركزًا وحيًا، من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة وبمشاركة 1432 مفتشًا، حيث تم خلال الأسبوع الماضي المرور على 6871 منشأة خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 262 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.