اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من ربع نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة لسلة

تُقام اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من دور ربع النهائي لبطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة لموسم 2025-2026، والتي تُقام بنظام Best of 3 لتحديد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي.

حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع بتروجت في تمام الساعة 8:30 مساءً على صالة ستاد القاهرة، بينما يستضيف سبورتنج نظيره الأهلي على صالة سبورتنج في الساعة 9 مساءً. وفي التوقيت نفسه، يحل المصرية للاتصالات ضيفًا على سموحة على صالة سموحة.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع الجزيرة مع الزمالك في تمام الساعة 10:30 مساءً على صالة ستاد القاهرة.

وكانت مباريات الجولة الأولى، التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، قد شهدت فوز سبورتنج على الأهلي بنتيجة 68-67، والاتحاد السكندري على بتروجت بنتيجة 102-94، كما فاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 62-48، بينما حقق المصرية للاتصالات الفوز على سموحة بنتيجة 69-53.

جدير بالذكر أنه في حال تعادل الفريقين في عدد الانتصارات، يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة تُقام يوم الأربعاء 18 مارس.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب