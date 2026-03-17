مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء 17-2-2026 إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولعل أبرز المواجهات بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

يدخل ريال مدريد المباراة بأفضلية كبيرة بعدما حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب «سانتياجو برنابيو»، بفضل تألق لافت من فيديريكو فالفيردي الذي سجل هاتريك منح الفريق الإسباني خطوة واسعة نحو ربع النهائي.

ويعتمد الفريق الملكي على حالته المعنوية المرتفعة، مع سعيه لتأكيد التفوق خارج أرضه، مستفيدًا من سرعات التحول الهجومي بقيادة فينيسيوس جونيور، في محاولة لحسم بطاقة التأهل مبكرًا.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي المواجهة تحت ضغط كبير، إذ يحتاج الفريق الإنجليزي إلى فوز بفارق أربعة أهداف من أجل قلب الطاولة، معولًا على قوته الهجومية بقيادة إيرلينج هالاند وعمر مرموش لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام جماهيره.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، حيث تتكرر مواجهة الفريقين في الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي، مع تفوق نسبي لريال مدريد في المواجهات الأخيرة بين الطرفين.

ارسنال ضد باير ليفركوزن

يدخل الفريق اللندني اللقاء بأفضلية نسبية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب نتائجه القوية مؤخرًا، حيث حقق الفوز في 4 من آخر 5 مباريات، كما يملك سجلًا مميزًا على ملعبه بسلسلة انتصارات متتالية تعزز من حظوظه في حسم التأهل.

ويطمح أرسنال إلى مواصلة حضوره القوي في البطولة القارية وبلوغ ربع النهائي للموسم الثالث على التوالي، مستندًا إلى قوة هجومية واضحة، يقودها جابرييل مارتينيلي، مع قدرة الفريق على التسجيل بغزارة داخل ملعبه.

في المقابل، يتمسك باير ليفركوزن بفرصه في خطف بطاقة التأهل، بعد نتيجة الذهاب التي أبقت المواجهة مفتوحة، حيث يعوّل الفريق الألماني على فعاليته الهجومية بقيادة باتريك شيك، إلى جانب التنظيم التكتيكي، أملاً في تحقيق مفاجأة خارج الديار.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

سبورتنج لشبونة ضد بودو جليمت- الساعة 7:45 مساء - قناة beIN Sports HD 4.

آرسنال ضد باير ليفركوزن - الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 3.

تشيلسي ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS HD 1.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء - قناة 2 beIN SPORTS