لأعمال الصيانة.. غلق مزلقان قطار بركة السبع 3 أيام

أعلن مركز ومدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، أنه تقرر غلق مزلقان قطار مدينة بركة السبع الضوئي لمدة 3 أيام.

حيث اعلنت هندسة منطقة بنها غلق مزلقان بركة السبع الضوئى بكم ٦٨.٠٠ لمدة ٣ايام لزوم اعمال الصيانة.

وأوضح مركز ومدينة بركة السبع أن البديل مزلقان بركة السبع الارضى بكم ٦٧.٩٠٠ ومزلقان المقابر ٦٨.٩٠٠.

يأتي ذلك ابتداء من يوم ٢٠٢٦/٣/١٧ حتى ٢٠٢٦/٣/١٩ وذلك حفاظا على ارواح المواطنين.

وعلي الجانب الآخر تابع سامي سرور رئيس المركز والمدينة، أعمال التمهيد للرصف ورفع مطابق تصريف المياه بعدد من شوارع المدينة، وذلك في إطار خطة تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى جودة في التنفيذ.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس المدينة أعمال هيئة الأبنية التعليمية الخاصة بمشروع الإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة المؤسسة الابتدائية المشتركة، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه وفق الجداول الزمنية المحددة