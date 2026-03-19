أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية.. وأستاذ قانون دولي يوضح أهمية الاجتماع الوزاري في الرياض

10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أسماء الفائزين في مسابقة «نورانيات قرآنية»، والتي تُعد واحدة من أبرز المسابقات الدينية الهادفة إلى تشجيع حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

أستاذ قانون دولي يوضح أهمية الاجتماع الوزاري في الرياض وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن الاجتماع الوزاري المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يمثل خطوة استراتيجية هامة، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة على صعيد الهجمات الإيرانية التي أدانها مجلس الأمن الدولي في 11 مارس عبر القرار رقم 2817، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

لا مساس بكهرباء المنازل.. أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة حريصة على عدم المساس بالكهرباء الخاصة بالمواطنين داخل المنازل، مشددًا على أن أي إجراءات يتم اتخاذها حاليًا؛ تستهدف ترشيد الاستهلاك دون الإضرار بالحياة اليومية للمواطنين.

أحمد موسى: الحكومة تطبق إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الإقليمية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأزمة التي تمر بها المنطقة خطيرة للغاية، مشددًا على ضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الفترة الحالية؛ لتجاوز تداعياتها.

تصاعد التوترات.. إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل وترجيحات باغتيال وزير استخبارات إيراني

أفادت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، من القدس المحتلة، في نبأ عاجل، بأن صواريخ تم إطلاقها من إيران باتجاه مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك هضبة الجولان ومدينة تل أبيب، ما يزيد من حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

مسؤول سابق في الناتو: أوروبا تعمل على تفادي الانخراط في الحرب الإيرانية

قال نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن هناك تباعدا واضحًا بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالصراع الحالي مع إيران.

أحمد موسى يحذر: استمرار العدوان الإيراني يهدد استقرار المنطقة.. ومصر تدعم الإمارات بشكل كامل

حذر الإعلامي أحمد موسى من استمرار التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن العدوان الإيراني والهجمات المتكررة ما زالت تستهدف عددًا من الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.