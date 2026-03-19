أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات جبارة للألعاب إليك أفضل جهاز في 2026 ينطلق رسميا و هتقلب الموازين واتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة تعرف عليها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات جبارة للألعاب إليك أفضل جهاز في 2026 ينطلق رسميا

أطلقت لينوفو جهاز Legion Y700 اللوحي من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي في الصين، والذي يجمع بين مواصفات تقنية رائدة، وميزات الذكاء الاصطناعي، وقدرات ألعاب متطورة في تصميم صغير الحجم. يوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت

هتقلب الموازيين واتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة تعرف عليها

يُواصل واتساب إضافة ميزات جديدة باستمرار. تتيح منصة المراسلة الفورية الشهيرة للمستخدمين إضافة أكثر من حساب على جهاز واحد دون الحاجة إلى تطبيقات منفصلة أو هواتف متعددة. والآن، وفقًا لنتائج النسخة التجريبية الأولية، يختبر واتساب ميزة تسجيل الخروج على نظام أندرويد ، والتي من شأنها تبسيط إدارة الحسابات.

سامسونج تكشف عن تحديث One UI 8.5.. هل هاتفك مؤهل للتحديث المرتقب؟

ظهرت تحديث One UI 8.5 مؤخرًا على سلسلة هواتف Galaxy S26 ، وستبدأ قريبًا بالوصول إلى أجهزة Galaxy الأقدم.

يُعد هذا تحديثًا مبنيًا على نظام Android 16 ، ويُقدم مجموعة من التحسينات والعديد من الميزات المهمة، بما في ذلك بث الصوت، ومشاركة التخزين، وميزة التنبيهات.

نصائح بسيطة تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف

تؤثر قدرة البطارية بشكل مباشر على أداء هاتفك فمع تقدم عمر البطارية وخضوعها لدورات شحن أكثر، تقل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات مثل إغلاق الهاتف بشكل غير متوقع، حتى عندما يُظهر مؤشر البطارية بعض الشحن المتبقي ومن خلال الحفاظ على عمر البطارية ضمن نطاق الشحن الموصى به، يمكنك منع انخفاض الجهد الذي قد يؤثر على أداء هاتفك.

لمحبي الجيمز إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية للألعاب في 2026

أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية المخصصة للألعاب أداة لاغنى عنها لمحبي الجيمز فقبل بضع سنوات، كان على اللاعبين الذين يرغبون في صوت منخفض الاعتماد عادةً على سماعات الرأس الضخمة التي تغطي الأذن بالكامل فقد كانت سماعات الأذن اللاسلكية التقليدية ذات تصميم مريج، لكنها في المقابل غالبًا ما تكون ذات ميكروفونات ضعيقة الصوت.