أسعار السلع التموينية مارس 2026 وقيمة الدعم للفرد .. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر مارس 2026 للأسر المستحقة للدعم اعتبارًا من يوم 1 مارس 2026، في إطار منظومة الدعم التي تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، وهو ما يدفع كثيرين للبحث عن قائمة أسعار السلع التموينية وقيمة الدعم المخصص لكل فرد على بطاقة التموين خلال الشهر الجاري.

ويأتي صرف السلع التموينية بشكل منتظم ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصةً في ظلّ التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، إذ تمثل منظومة التموين أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تضمن توافر الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.

واقرأ أيضًا:

قائمة أسعار السلع التموينية مارس 2026

تضم قائمة السلع التموينية لشهر مارس 2026 مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تلبي احتياجات الأسر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

خل 5 في المئة 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

كيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

كيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

وتعكس هذه القائمة تنوع السلع المتاحة للمواطنين عبر بطاقات التموين، بما يسمح للأسر باختيار احتياجاتها الأساسية وفق قيمة الدعم المخصصة لكل فرد.

موعد صرف السلع التموينية لشهر مارس 2026

بدأ صرف السلع التموينية عن شهر مارس اعتبارًا من يوم 1 مارس 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر الجاري، ما يمنح المواطنين فترة كافية للحصول على مستحقاتهم التموينية دون تكدس أو ضغط على المنافذ.

وتحرص وزارة التموين على استمرار ضخ السلع بشكل منتظم داخل منافذ الصرف، لضمان توافر جميع المنتجات وعدم حدوث نقص في أي من السلع الأساسية طوال فترة الصرف.

نصيب الفرد من السلع التموينية 2026

حددت وزارة التموين قيمة الدعم التمويني للفرد الواحد على بطاقة التموين بنحو 50 جنيهًا، يحصل من خلالها المواطن على السلع الأساسية التي تشمل زجاجة زيت 800 جرام وكيلو جرام سكر، إلى جانب إمكانية شراء سلع أخرى من القائمة المتاحة وفقًا لرغباته.

ويتيح هذا النظام مرونة للمواطنين في اختيار احتياجاتهم، حيث يمكن توزيع قيمة الدعم على السلع المختلفة بحسب الأولويات، وهو ما يساعد على تلبية متطلبات الأسرة بشكل أفضل.

أهمية منظومة التموين في دعم الأسر

تمثل منظومة التموين أحد الركائز الأساسية في دعم المواطنين، حيث تساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، ما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر، خاصة محدودي الدخل.

كما تتيح هذه المنظومة تنوعًا في السلع بين الغذائية والاستهلاكية، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية، ويعزز من استقرار السوق من خلال توفير منتجات بأسعار محددة وثابتة نسبيًا.

استقرار صرف السلع خلال مارس

تعكس آليات صرف السلع التموينية خلال شهر مارس 2026 حالة من الاستقرار في منظومة الدعم، مع استمرار الالتزام بالمواعيد المحددة وقيمة الدعم المقررة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في هذه الخدمة الحيوية.

وتسعى الجهات المعنية إلى تطوير منظومة التموين بشكل مستمر، من خلال تحسين جودة السلع وتوسيع الخيارات المتاحة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.