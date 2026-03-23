البحث العلمي تنظم ورشة تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.. تفاصيل الحضور

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان "تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة" يوم 29 مارس 2026 بمقر الأكاديمية بقاعة المؤتمرات الرئيسية (الدور الثالث)، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتجددة.

تأتي هذه الورشة في إطار دعم الأكاديمية للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وتعزيز توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز أمن الطاقة القومي والتحول إلى التكنولوجيات الخضراء والمستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وتهدف الورشة إلى استعراض أحدث الاتجاهات في تكنولوجيات الطاقة النظيفة والحلول الابتكارية في مجالات تحويل وتخزين الطاقة، وخفض التكاليف، وإدارة المخلفات، إلى جانب مناقشة فرص وتحديات الطاقة في مصر وآفاق التسويق التجاري للهيدروجين الأخضر.

كما تتضمن الورشة عددًا من المحاور العلمية المتخصصة، من بينها:

▪️ التقنيات المتقدمة للأسطح والواجهات المستدامة وربطها بقطاعات الطاقة والمياه

▪️ التوجهات الحديثة نحو الخلايا الشمسية منخفضة التكلفة من البيروفسكايت

▪️ مواد تحويل وتخزين الطاقة المستدامة

▪️ تقنيات تخزين الطاقة الكهروكيميائية غير الليثيومية

▪️ فرص وتحديات استراتيجية الطاقة في مصر

▪️ تطبيقات الطاقة النظيفة للهيدروجين الأخضر وآفاق تسويقه تجاريًا

▪️ التحديات في نظم الطاقة النووية وإدارة المخلفات وتقنيات الاستشعار الإشعاعي

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود الأكاديمية لدعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز التعاون بين الباحثين والخبراء في مجالات الطاقة المتقدمة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في مصر.