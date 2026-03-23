الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البحث العلمي تعلن تمديد موعد التقديم لبرنامج RESPECT الدورة الثالثة 2026

نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقدم لبرنامج RESPECT في دورته الثالثة لعام 2026 حتى 31 مارس 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين للتقدم بمقترحاتهم البحثية.

ويُعد برنامج RESPECT إحدى آليات دعم كبار العلماء المصريين الحاصلين على جوائز دولية أو حكومية (تشجيع أو امتياز) أو زمالات بحثية مرموقة من مؤسسات عالمية مثل Alexander von Humboldt Foundation وUNESCOوICGEBوFulbright ProgramوDAAD، وذلك لتنفيذ مشروعات بحثية متقدمة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، مع إتاحة الفرصة لمشاركة الباحثين الشباب (باحثي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه) ضمن فرق العمل البحثية.

المجالات المستهدفة:

*الصحة والدواء

*الزراعة والغذاء

*الطاقة والمياه والبيئة

*تعميق التصنيع المحلي

*الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

*الثقافة والعلوم والآداب

قيمة التمويل:

يدعم البرنامج المشروعات البحثية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه لمدة عامين.

 آخر موعد للتقديم بعد التمديد: 31 مارس 2026

 التقديم إلكترونيًا من خلال الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-respect-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%852026/?lang=ar

للاستفسارات:

[email protected]

