طريقة عمل كوكيز صيامي.. بمذاق لا يقاوم

كوكيز صيامي من الحلويات التي يمكنك تقديمها و تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك بمذاق لذيذ.
قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كوكيز صيامي فيما يلي….
مقادير كوكيز صيامي
● 3 كوب دقيق أرز
● كوب عسل أسود
● ½ معلقة صغيرة فانيليا
● 2 معلقة كبيرة قرفة بودرة
● ¼ كوب زيت زيتون
للوجه:
● 150 جرام عين جمل سليم
طريقة تحضير كوكيز صيامي
في بولة توضع المكونات تدريجيا وتقلب جيدا
يشكل العجين على شكل كوكيز ثم يوضع على الوجه عين جمل
توضع الكوكيز على سيليكون شيت ثم يوضع على صاج فرن
يوضع الصاج في الفرن ويترك حتى تمام الطهي ويقدم.