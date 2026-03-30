طريقة عمل كوكيز صيامي.. بمذاق لا يقاوم

كوكيز صيامي من الحلويات التي يمكنك تقديمها و تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك بمذاق لذيذ.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كوكيز صيامي فيما يلي….

مقادير كوكيز صيامي



● 3 كوب دقيق أرز

● كوب عسل أسود

● ½ معلقة صغيرة فانيليا

● 2 معلقة كبيرة قرفة بودرة

● ¼ كوب زيت زيتون

للوجه:

● 150 جرام عين جمل سليم

طريقة تحضير كوكيز صيامي



في بولة توضع المكونات تدريجيا وتقلب جيدا

يشكل العجين على شكل كوكيز ثم يوضع على الوجه عين جمل

توضع الكوكيز على سيليكون شيت ثم يوضع على صاج فرن

يوضع الصاج في الفرن ويترك حتى تمام الطهي ويقدم.