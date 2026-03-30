الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بزيادة 15%.. 868 مليون جنيه أرباح مدينة الإنتاج الإعلامى في 2025

الجمعية العامة العادية (الثلاثون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى
اعتمدت الجمعية العامة العادية (الثلاثون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، القوائم المالية للعام المالى 2025، وكذلك تقرير مراقبى الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى شهد تحقيق مجمل الربح بمبلغ 868 مليون جنيه مقابل 754 مليون جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة قدرها 114 مليون جنيه بنسبة 15% وتحقيق صافى ربح قدره 783,5 مليون جنيه، وبلغ نصيب السهم من صافى أرباح العام 3,68 جنيه، وزادت قيمته التسويقية حيث تجاوز مبلغ 28,5 جنيهاً للسهم، وبلغت الإيرادات المحققة خلال العام المالى 2025 (1,268) مليار جنيه مقابل (1,109) مليار جنيه خلال العام المالى 2024 بزيادة قدرها 159 مليون جنيه بنسبة 14% عن العام السابق.

وأقرت الجمعية توزيع أسهم مجانية بنسبة 18,65% من رأس المال، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2025 ، كما تم عقد الجمعية العامة غير العادية (الرابعة عشر) للشركة ،والتى أقرت زيادة رأس مال الشركة والمصدر بمبلغ قدره( مليار وثمانمائة وسته وتسعون مليون جنيه مصرى موزعة على عدد 189,630 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات)  إلى مبلغ قدره (اثنان مليار مائتان وخمسون مليون جنيه مصرى موزعة على عدد 225 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات).  

جاء ذلك خلال إجتماعها الذى عقد اليوم برئاسة عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وبحضور المساهمين وممثلى المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

استعرض الجبالى عدد من الإنجازات التى تحققت خلال العام المالى 2025 وساهمت بشكل كبير فى تعظيم إيرادات الشركة ، وإرتفاع قيمة السهم بها ، بما يعبر عن قوة مركزها المالى كواحدة من أكبر الكيانات الإقتصادية والإعلامية فى المنطقة.

ومن أبرز هذه الإنجازات التوسع فى إنشاء الإستديوهات حيث تم إنشاء 109 إستديو تم تأجير عدد 99 إستديو بنسبة تتعدى أكثر من 90% الأمر الذى ساهم فى تحقيق إيرادات غير مسبوقة للشركة ، وجارى تأجير باقى الإستديوهات خلال هذا العام ، وهناك مشروع إستحداث إستديوهات جديدة لتلبية الطلبات المتزايدة من الشركات والمستثمرين لإستئجار إستديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ،كما تم تحديث وتطوير مناطق التصوير المفتوحة وإضافة مناطق جديدة مثل منطقة ألف ليلة وليلة ومنطقة غزة  والتى شهدت تصوير مسلسل (صحاب الأرض) ،وكذلك تم تطوير منطقة القلعة دون تحمل المدينة أى  تكلفة  أو أعباء إضافية ،حيث قام منتجى الأعمال الدرامية بتحمل تكلفة إنشاء هذه المناطق ، وأضاف الجبالى أن الشركة حققت إيرادات كبيرة من خلال إدارة التسويق الإلكترونى التى حافظت على حقوق الملكية للشركة وذلك من خلال إعادة تسويق الأعمال الدرامية التى أنتجتها الشركة بالطريقة المثلى.
ومن الإنجازات الهامة التى تحققت خلال العام التوسع فى مجال تصوير الأفلام الأجنيبة فى مصر من خلال النجاحات الغير مسبوقة التى حققتها لجنة مصر للأفلام بالمدينة فى فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج السينمائى العالمى لتصوير أعمالها فى مصر ، ويأتى ذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لآئحة تنظيم التصوير الاجنبى داخل جمهورية مصر العربية والتى تنص على تولى لجنة مصر للأفلام بالمدينة إجراء كافة التنسيقات اللآزمة  للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبى داخل جمهورية مصر العربية ،بإعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك ، وما تضمنه القرار بوضع الأطر الأساسية والإستراتيجية العامة لأعمال التصوير الاجنبى فى مصر ،وهو ما أتى بثماره فى تنفيذ عدد كبير من الأفلام خلال العام الماضى ، وبلغ عدد الأعمال التى أشرفت اللجنة على تصويرها منذ 2019 حوالى 105 عمل أجنبى من مختلف الجنسيات فى العديد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية فى جمهورية مصر العربية.

وشهد عام 2025 تحديث وتطوير عدداً من الأنشطة التى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق عائدات للشركة ، ومن أهمها مركز إحياء التراث السمعى والبصرى ،والذى يلعب دورا هاما فى إحياء التراث القديم من الكنوز الوثائقية المصورة والحفاظ عليها للأجيال القادمة ، حيث ساهم بإيجابية فى الإنفتاح على الأسواق العربية والمصرية ، وقام بترميم العديد من الافلام الروائية والتسجيلية خلال العام الماضى.

وتناول الجبالى عمليات تحديث وتطوير مركز التدريب بالمدينة UP SKILL  مما كان له أكبر الأثر فى إبرام العديد من البروتوكولات والتعاون مع عدد كبير من الجامعات والأكاديميات العربية والمصرية، كما أشار الجبالى إلى إهتمام الشركة الكبير بالأكاديمية الدولية  للهندسة وعلوم الإعلام من خلال تدعيمها بالنواحى اللوجستية المتمثلة فى إضافة قاعات دراسية جديدة مجهزة بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية التى تحسن من جودة العملية التعليمية.  

كما أشار الجبالى إلى تحقيق الشركة العربية الفندقية التابعة للمدينة نجاحات كبيرة حيث بلغ صافى الربح التى حققته 306,20 مليون جنيه خلال العام المالى 2025.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه الأمور الإيجابية أدت بشكل ملحوظ إلى تحسن الموقف المالى للشركة وزيادة القيمة السوقية للسهم وهو ما أنعكس بشكل إيجابى على ثقة المتعاملين والمستثمرين معها.

وفى نهاية الجمعية أعرب الجبالى عن إعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالى ،  وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل رفعة المدينة ، وكذلك تقديره لكافة العاملين لمجهوداتهم ، مؤكدا أن مدينة الإنتاج الإعلامى  لاتألوا جهداً فى سبيل الإرتقاء بمصلحة الشركة والمساهمين بها والتعاون البناء بينهما لوضعها فى مكانتها الطبيعية ، الصرح الإعلامى الأكبر فى المنطقة.

