الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدانت الرئاسة الفلسطينية، مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية: “قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتنا وسنواصل العمل على كافة المستويات الدولية لضمان حمايتهم والإفراج عنهم”.

وفي وقت سابق، صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي"، كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.