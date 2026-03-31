الصحة تستقدم 4 خبراء دوليين في تخصصات دقيقة لتعزيز جودة الخدمات الطبية

جانب من الاجراءات الطبية
عبدالصمد ماهر

‎أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقدام 4 خبراء دوليين خلال شهري يناير وفبراير 2026، في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة، للعمل داخل المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، بهدف نقل أحدث الخبرات العالمية، وإجراء جراحات متقدمة، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية المصرية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استقدام الخبراء الدوليين يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، من خلال إتاحة أحدث التقنيات العلاجية داخل مصر، وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتقليل الحاجة إلى سفر المرضى للعلاج بالخارج، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم برامج التعاون الدولي في مختلف التخصصات 
الطبية.

  استئصال للغدة الجاردرقية

‎وأضاف «عبدالغفار» أن الخبراء الذين تم استقدامهم شملوا الدكتور أحمد حلاوة، الخبير المصري الإنجليزي المتخصص في جراحة زراعة الكلى بمستشفى شيفيلد التعليمي بالمملكة المتحدة، حيث ناظر 23 مريضًا، وإجراء 8 عمليات استئصال للغدة الجاردرقية لمرضى الفشل الكلوي، إلى جانب تدريب عدد من الجراحين على تلك التقنيات الدقيقة.

كما شملت قائمة الخبراء الدكتور محمد فتحي والدكتور بيام أخياري، الخبيرين المصريين الألمانيين المتخصصين في جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى إيسن الجامعي بألمانيا، حيث قاما بإجراء 7 جراحات قلب معقدة بالمعهد القومي للقلب، تضمنت إصلاح الصمام الميترالي باستخدام تقنيات التدخل الجراحي المحدود، والتي تم تنفيذها لأول مرة، بالإضافة إلى إجراء عمليات تغيير الصمام الميترالي والأورطي، واستبدال جذع الشريان الأورطي، إلى جانب إصلاح الصمام الأورطي باستخدام تقنيات جراحية متطورة.

وتابع أن من بين الخبراء أيضًا الدكتور أحمد مصطفى عبدالجليل، الخبير المصري الأمريكي المتخصص في المناعة الجزيئية وتوافق الأنسجة بمستشفى سانت بول بساسكاتون بكندا، وأستاذ مساعد الباثولوجيا وطب المعامل بجامعة ساسكاتون، حيث قاد ورشة عمل متخصصة لتأهيل الكوادر الطبية ومعامل توافق الأنسجة للحصول على الاعتمادات الدولية، مع التركيز على الإجراءات المعملية الخاصة بزراعة ونقل الأعضاء، واختبارات التوافق النسيجي والمناعي بين المتبرعين والمرضى.

‎من جانبها، أكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن استقدام الخبراء الدوليين يمثل ركيزة أساسية في خطة الوزارة لتطوير الكوادر البشرية، مشيرةً إلى أن التدريب العملي المباشر داخل بيئة العمل يسهم في رفع كفاءة الأطباء، ويعزز قدرتهم على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

‎في السياق ذاته، أوضحت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة، أن البرامج التدريبية وورش العمل التي تم تنفيذها بالتعاون مع الخبراء الدوليين ركزت على التطبيق العملي ورفع كفاءة الفرق الطبية، خاصة في مجالات المعامل وتوافق الأنسجة، بما يدعم تطوير منظومة زراعة الأعضاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استهداف خطة طموحة لاستقدام الخبراء بكافة المنشآت الصحية والجهات التابعة.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
