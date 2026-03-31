عمود من أعمدة الكنيسة.. كلمات مؤثرة للأنبا مينا في تأبين الأنبا باخوميوس

في أجواء مملوءة بالوفاء والمحبة الروحية، ترأس نيافة الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمنطقة الكنج مريوط، وذلك بمناسبة ذكرى الميلاد السمائي الأول لمثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وتوابعها.

شارك في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وسط حضور حاشد من الشعب الذي جاء ليرفع الصلاة تذكاراً لراعي ومربي الأجيال.

وخلال العظة الروحية، رثى نيافة الأنبا مينا المتنيح الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكداً أن الوقت يضيق لو تحدثنا عن نيافته، واصفاً إياه بأنه:

"مدينة كائنة على جبل" لا يمكن أن تُخفى، بوضوح سيرته وتأثيره.

"عمود من أعمدة الكنيسة" القبطية الأرثوذكسية الراسخة.

"سراج منير" وُضع فوق المنارة ليضيء للجميع بنور خدمته وتعاليمه.

"شجرة مثمرة" مغروسة عند مجاري المياه، أعطت ثمرها في حينه وما زالت تعطي من فيض بركتها.

وعقب صلاة القداس، أقيم حفل تأبين شهد فقرات متنوعة بدأت بكلمات محبة ووفاء من الآباء الكهنة الذين استعادوا ذكريات تلمذتهم على يد نيافته، كما قدم كورال " كرمة مريوط" باقة من الترانيم الروحية التي مست قلوب الحاضرين وتعزت بها نفوسهم.