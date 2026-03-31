الكنيسة تخلد ذكرى الأنبا باخوميوس بصلوات وفعاليات روحية متنوعة ..صور

أحتفلت إيبارشية البحيرة وتوابعها علي مدار ثلاثة أيام، بالذكرى الأولى لنياحة مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

احتفالات روحية مميزة

وقد نظمت كاتدرائية السيدة العذراء مريم والبابا اثناسيوس الرسولي بدمنهور ( مقر المطرانية) تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الايبارشية، أمسية روحية شملت كورالات وفيلم تسجيلي وكلمات رثائيه من بعض الآباء واختتمت بكلمة من صاحب النيافة الأنبا إيلاريون وتوزيع الهدايا التذكارية.

كما صلي نيافته القداس الالهي بكرمة مارمرقس بدمنهور ( مقر المطرانية ) لهذه المناسبة وعقب القداس كانت بعض كلمات التأبين وتوزيع الهدايا التذكارية.

علي صعيد آخر شارك نيافه الأنبا إيلاريون في القداس الإلهي الذي أقيم لهذه الذكري بدير القديس العظيم مكاريوس السكندري بجبل القلالي بحضور ومباركة صاحب الغبطة البابا تواضروس الثاني وبمشاركة نيافة الأنبا باخوميوس أسقف الدير ولفيف من الأباء المطارنة والأساقفة والرعية بمختلف قطاعات الأيبارشية.