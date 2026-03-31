مشاركة واسعة للقطاع السياحي في منتدي العمرة والزيارة بالمدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، حاليا، فعاليات منتدى العمرة والزيارة الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، حيث يشهد المنتدي عدة جلسات وندوات لبحث الاستعداد لموسم الحج والعمرة الجديد.

ويشهد المنتدي حضور العديد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من جميع الدول الإسلامية ووزارة الحج والعمرة السعودية وكافة الجهات المتعلق عملها بالحج والعمرة.

مشاركة شركات السياحة المصرية

وعلى صعيد القطاع السياحي المصري، يشهد المنتدي مشاركة واسعة ورفيعة من كافة شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة، التي بدأت فور افتتاح فعاليات المنتدي عدة لقاءات مكثفة مع الجهات السعودية المتعلق عملها بالحج والعمرة من فنادق وشركات نقل وتغذية وغيرها.

وتشارك غرفة شركات السياحة بوفد رفيع المستوي في فعاليات المنتدى، يضم كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وكبار ممثلي غرفة الشركات وممثليها باللجنة العليا للحج والعمرة وفي مقدمتهم أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات ووليد خليل رئيس اللجنة القانونية ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية، وأسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة الشركات.

ويستغل الوفد فعاليات المنتدي ويعقد عدة لقاءات مهمة ومكثفة على هامشه مع عدة جهات يتعلق عملها بالحج والعمرة، خاصة مع شركة الراجحي لخدمات الحج والتي تتولى خدمات الضيافة لحجاج شركات السياحة.

كما يقوم الوفد بعقد عدة لقاءات وزيارات ميدانية للانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بموسم الحج المنتظر انطلاق فعالياته بعد حوالي شهر من الآن.

وينهي الوفد الاتفاق علي كافة الخدمات المنتظر تقديمها لحجاج شركات السياحة من النقل والتغذية والإعاشة وغيرها من الخدمات المختلفة.

ويقوم أعضاء الوفد بالتنسيق مع شركات السياحة المتواجدة بالمنتدى للاطمئنان على جاهزية الشركات لخدمة حجاجها وضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة بمستوياته المختلفة: "فاخر وخمس نجوم وبري واقتصادي ".