الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"صوت المسرح"فى افتتاح مهرجان شباب الجنوب بدورته العاشرة بقنا

يوسف رجب

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى ورئاسة شرفية للنجم سامح حسين، والتي تُقام بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل 2026، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية كلٍ من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، في حدث ثقافي وفني يعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز المنصات الداعمة لشباب المسرح في مصر والعالم.

وتأتي هذه الدورة الاستثنائية احتفالًا بمرور عشر سنوات على انطلاق المهرجان، حيث يواصل رسالته في دعم الإبداع المسرحي، وتمكين المواهب الشابة، ومد جسور التواصل الثقافي بين دول العالم، إلى جانب دوره المجتمعي الممتد من خلال مشروعاته الثقافية في القرى والنجوع، بما يعزز نشر الوعي الفني في جنوب مصر، كما تشهد الدورة مشاركة مميزة لفرق عربية ودولية ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب عدد من الورش الفنية والندوات المتخصصة.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي يُقام بقصر ثقافة قنا، برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا، يبدأ بافتتاح معرض الحرف التراثية تحت إشراف فنان الخزف رومانى سعيد، والذي تحرص إدارة المهرجان على تنظيمه سنويًا احتفاءً بالتراث المصري الأصيل، إلى جانب افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية الذي يوثق أبرز محطات وفعاليات المهرجان في دوراته السابقة، بإشراف المصور الصحفي إبراهيم زايد.

ويُختتم حفل الافتتاح بعرض الأوبريت الفني "صوت المسرح"، وهو عرض استعراضي يجمع بين الكورال والتعبير الحركي في تجربة بصرية وموسيقية مبهرة، تدور أحداثها حول شاب وفتاة يتسللان إلى كواليس المسرح لمشاهدة بروفة فنية، لتتحول الخشبة أمامهما إلى آلة زمن تستعرض تاريخ المسرح المصري، بدءًا من الطقوس الفرعونية القديمة، مرورًا بفنون الحكواتي والتحطيب، وصولًا إلى ملامح المسرح المعاصر في جنوب مصر، في محاولة فنية لربط الأجيال الجديدة بجذورهم الثقافية بأسلوب حديث ومبتكر.

ويشارك في الأوبريت فريق "برية الأساس" التابع لمطرانية نقادة بمشاركة نخبة من المواهب الشابة، من بينهم: إيميلي أيمن صبري، استير حشمت مرعي، أغابي زكريا عطا الله، ألفت زكريا عطا الله، أميرة مكرم سعيد، منيرفا ألبرت يوساب، سارة سنتاؤوس فكري، ساندي يسري سعيد، سوسنة صبحي جرجس، كيرمينا عاطف وهبة، كيرمينا يسري سعيد، مريم جرجس جبرة، كيرستين عبد المسيح منسي، مهرائيل ملاك صابر، مونيكا جمال عزمي، يوستينا مخلص عوض، ماريا نان عزمي، روجينا سيفين فرنسيس، لودجي بقطر عبود، ماريا جورج، مريم أسعد، بيشوي بشرى نان، مكاريوس عماد عوض، إبراهيم يوسف عوض، كيرلس ممدوح دوس، مينا عاطف وهبة، وجون القمص جورجيوس وليم، ويأتي العرض بقيادة أوركسترالية لأنطونيوس لطفي أمين، وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية “شباب” بقيادة الفنان محمد بريقع، فيما يتولى تصميم الديكور فاطمة أبو الحمد، والرؤية والإخراج لمصطفى إبراهيم.

وأكد الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس المهرجان، بأن هذه الدورة تشهد تنوعًا واسعًا في الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للعروض المسرحية، على الرغم من الظروف الدولية بما يعكس التطور الكبير الذي شهده المهرجان على مدار عشر سنوات، ويعزز من دوره في دعم الحركة المسرحية عربيًا وأفريقيًا، وترسيخ مكانة قنا كوجهة ثقافية وفنية واعدة.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

الرئيس السيسي

نيفين بدار: الرئيس السيسي يقود الدولة بقوة وحكمة في مواجهة التحديات والأزمات

فلسطين

إدانة برلمانية لـ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: خطوة تتنافى مع القانون الدولي

حزب إرادة جيل

إبراهيم ضيف نائبًا لرئيس حزب إرادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد