"صوت المسرح"فى افتتاح مهرجان شباب الجنوب بدورته العاشرة بقنا

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى ورئاسة شرفية للنجم سامح حسين، والتي تُقام بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل 2026، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية كلٍ من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، في حدث ثقافي وفني يعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز المنصات الداعمة لشباب المسرح في مصر والعالم.

وتأتي هذه الدورة الاستثنائية احتفالًا بمرور عشر سنوات على انطلاق المهرجان، حيث يواصل رسالته في دعم الإبداع المسرحي، وتمكين المواهب الشابة، ومد جسور التواصل الثقافي بين دول العالم، إلى جانب دوره المجتمعي الممتد من خلال مشروعاته الثقافية في القرى والنجوع، بما يعزز نشر الوعي الفني في جنوب مصر، كما تشهد الدورة مشاركة مميزة لفرق عربية ودولية ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب عدد من الورش الفنية والندوات المتخصصة.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي يُقام بقصر ثقافة قنا، برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا، يبدأ بافتتاح معرض الحرف التراثية تحت إشراف فنان الخزف رومانى سعيد، والذي تحرص إدارة المهرجان على تنظيمه سنويًا احتفاءً بالتراث المصري الأصيل، إلى جانب افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية الذي يوثق أبرز محطات وفعاليات المهرجان في دوراته السابقة، بإشراف المصور الصحفي إبراهيم زايد.

ويُختتم حفل الافتتاح بعرض الأوبريت الفني "صوت المسرح"، وهو عرض استعراضي يجمع بين الكورال والتعبير الحركي في تجربة بصرية وموسيقية مبهرة، تدور أحداثها حول شاب وفتاة يتسللان إلى كواليس المسرح لمشاهدة بروفة فنية، لتتحول الخشبة أمامهما إلى آلة زمن تستعرض تاريخ المسرح المصري، بدءًا من الطقوس الفرعونية القديمة، مرورًا بفنون الحكواتي والتحطيب، وصولًا إلى ملامح المسرح المعاصر في جنوب مصر، في محاولة فنية لربط الأجيال الجديدة بجذورهم الثقافية بأسلوب حديث ومبتكر.

ويشارك في الأوبريت فريق "برية الأساس" التابع لمطرانية نقادة بمشاركة نخبة من المواهب الشابة، من بينهم: إيميلي أيمن صبري، استير حشمت مرعي، أغابي زكريا عطا الله، ألفت زكريا عطا الله، أميرة مكرم سعيد، منيرفا ألبرت يوساب، سارة سنتاؤوس فكري، ساندي يسري سعيد، سوسنة صبحي جرجس، كيرمينا عاطف وهبة، كيرمينا يسري سعيد، مريم جرجس جبرة، كيرستين عبد المسيح منسي، مهرائيل ملاك صابر، مونيكا جمال عزمي، يوستينا مخلص عوض، ماريا نان عزمي، روجينا سيفين فرنسيس، لودجي بقطر عبود، ماريا جورج، مريم أسعد، بيشوي بشرى نان، مكاريوس عماد عوض، إبراهيم يوسف عوض، كيرلس ممدوح دوس، مينا عاطف وهبة، وجون القمص جورجيوس وليم، ويأتي العرض بقيادة أوركسترالية لأنطونيوس لطفي أمين، وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية “شباب” بقيادة الفنان محمد بريقع، فيما يتولى تصميم الديكور فاطمة أبو الحمد، والرؤية والإخراج لمصطفى إبراهيم.

وأكد الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس المهرجان، بأن هذه الدورة تشهد تنوعًا واسعًا في الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للعروض المسرحية، على الرغم من الظروف الدولية بما يعكس التطور الكبير الذي شهده المهرجان على مدار عشر سنوات، ويعزز من دوره في دعم الحركة المسرحية عربيًا وأفريقيًا، وترسيخ مكانة قنا كوجهة ثقافية وفنية واعدة.