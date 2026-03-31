مطران الكنيسة اللاتينية يبحث تفعيل المسيرة السينودسية

عقد اليوم المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، لقاءً تكوينيًا موسعًا، جمع الآباء الكهنة، وعددًا من الرعاة، ومسؤولي الكنائس، في إطار تعزيز العمل الرعوي، ومواكبة التوجهات الكنسية المعاصرة.

جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، حيث تضمّن اللقاء برنامجًا تكوينيًا ركّز على مفهوم الكنيسة السينودسية، حيث قدّم الأب فاضل سيداروس اليسوعي عرضًا لكتابه الجديد بعنوان "من أنتِ أيتها الكنيسة السينودسية؟"، مستعرضًا الأبعاد اللاهوتية، والرعوية لهذا النهج القائم على الشركة، والمشاركة، والإرسالية.

تناول الأب أدريان الدومينيكاني مسارات المرحلة التطبيقية للسينودس، موضحًا آليات ترجمة التوجهات السينودسية إلى واقع ملموس داخل الكنائس المحلية، بما يعزز روح التعاون، والمسؤولية المشتركة في خدمة شعب الله.

وشهد اللقاء مناقشات موسّعة حول عدد من الملفات الرعوية، من أبرزها: سبل معايشة سنة يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي، إلى جانب الاستعدادات للاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس النيابة الرسولية ببورسعيد، وكيفية تفعيل هذه المناسبات على مختلف المستويات الكنسية في مصر.

وتطرّق الحضور أيضًا إلى الإجراءات القانونية، والتنظيمية المرتبطة بالإعداد لسر الزواج، بالإضافة إلى أمور رعوية أخرى تمسّ الحياة الكنسية اليومية، في إطار السعي إلى تطوير الخدمة، وتعزيز دور الكنيسة في مرافقة المؤمنين.