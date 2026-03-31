موتوسيكل وتروسيكل وملاكى..إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص ، بإصابات متفرقة في حادث تصادم على. طريق المنصورة ـ, عزبهدة الصفيح ببن موتوسيكل وتروسيكل وملاكى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل وملاكى وإصابة 7 أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من

محمد سلامه إبراهيم أحمد 59 عاما

باشتباه ما بعد الارتجاج

وأمانى مرزوق على الكناني 45 عاما

باشتباه ما بعد الارتجاج

وإبراهيم محمد عبد الحميد أحمد 19 عاما

باشتباه كسر بالحوض

ومريم عاطف كامل علي 19 عاما باشتباه خلع بالكتف الايمن ؛ وندا مجدي السيد طه 23 عاما كسر بالفكين وكدمات بالجسم ومحمد عاطف كامل على 26 عاما كدمات وسحجات متفرقه و محمد سمير عبد الحميد على 23 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمى الدنابيق

تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.