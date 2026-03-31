تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم ، مبادرة " دمياط إيد واحدة " لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة ، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجاريه ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

تفقد " المحافظ " المنفذ المُقام اليوم بمنطقة المطرى بمدينة دمياط، وذلك بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تتضمن المبادرة سيارات متنقلة متواجدة كل يوم ثلاثاء بمنطقة المطرى و سيتم توزيعها بمدن المحافظة حيث يتوافر بها جميع السلع الأساسية والغذائية والمجمدات

أكد الدكتور حسام الدين فوزى مجددًا أن المبادرة جاءت كنتاج لتكاتف الجهود بين أجهزة الدولة والغرفة التجارية و التجار ، لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية و بأسعار مخفضة ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وثمن الجهود المبذولة لمشاركة كبرى السلاسل الغذائية بدمياط و الشركة العامة لتجارة الجملة.