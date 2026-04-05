ماذا يحدث للجسم عند تناول الكيوي في الصباح 4 أسابيع

فاكهة الكيوي غنية بفيتامين سي والكاروتينات والبوليفينولات والألياف، والتي تعمل معًا لدعم المناعة.

تناول الكيوي كل صباح لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يحسن حركة الأمعاء بشكل ملحوظ، كما يدعم جهاز المناعة، وقد أشار إلى بحث يقارن بين استهلاك الكيوي وقشور السيليوم، وهي مكمل غذائي غني بالألياف شائع الاستخدام

كما قارنت دراسة عشوائية مضبوطة واسعة النطاق شملت 184 شخصًا بين تناول حبتين من الكيوي يوميًا وتناول السيليوم، الذي يُعتبر المكمل الغذائي الأمثل للألياف، بعد أربعة أسابيع فقط، لاحظ ثمار الكيوي ربما كانت أفضل من قشور السيليوم بسبب تركيبتها الغنية بالألياف.

فبينما تُضيف قشور السيليوم حجمًا أكبر للهضم، تُوفر ثمار الكيوي أليافًا قابلة للذوبان وبريبيوتيكية تُغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة يرجع السبب في تفوق الكيوي على قشور السيليوم على الأرجح إلى احتواء الكيوي على نسبة أعلى من الألياف الحيوية القابلة للذوبان، أما قشور السيليوم، فتكاد تخلو من الألياف الحيوية، كما أنها لا تخضع للتخمر بشكل كبير بواسطة بكتيريا الأمعاء؛ لذا، فإن تأثيرها على الميكروبيوم يكاد يكون معدوماً، ولا يقتصر الأمر على صحة الإخراج الجيدة على حجم البراز فحسب، بل يتعلق أيضاً بصحة البكتيريا وكتلة البكتيريا الحيوية."

إلى جانب فوائده على الهضم، فوائده على المناعة، فالكيوي غني بفيتامين سي والكاروتينات والبوليفينولات والألياف، والتي تعمل معاً على دعم جهاز المناعة.