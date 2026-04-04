الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طلب إحاطة لإدراج "التربية الإعلامية" بالمناهج لمواجهة التضليل الرقمي

النائبة أ.د ثريا أحمد البدوي
النائبة أ.د ثريا أحمد البدوي
تقدمت النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوي بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، دعت فيه إلى إدراج مادة “التربية الإعلامية” ضمن مناهج التعليم الأساسي، في إطار مواجهة مخاطر التضليل الرقمي وبناء وعي نقدي لدى الأجيال الجديدة يمكنهم من فهم خوارزميات المنصات الرقمية وعدم الوقوع في “غرف الصدى” التي تؤثر على تشكيل القناعات.

وأكدت النائبة أن التربية الإعلامية باتت ضرورة لحماية الأمن القومي الفكري، مشيرة إلى أهمية إعداد “سفراء رقميين” قادرين على دعم صورة الدولة وقوتها الناعمة، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والتزييف العميق.

واستعرضت “البدوي” عددًا من التجارب الدولية الرائدة، حيث أوضحت أن فنلندا تتصدر عالميًا في مواجهة التضليل من خلال تعليم الأطفال منذ المراحل المبكرة مهارات تحليل المحتوى والتشكيك في مصادر الأخبار، ما جعل مجتمعها أكثر حصانة ضد المعلومات المضللة.

كما أشارت إلى التجربة الكندية التي دمجت التربية الإعلامية في المناهج الدراسية كمكون أساسي داخل مواد اللغة والتاريخ والدراسات الاجتماعية، بما يعزز فهم الطلاب لتحيزات وسائل الإعلام.

