محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار مواعيد الغلق للأسبوع الثاني على التوالي

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال العامة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تابع اليوم من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة مدى التزام المحال والمنشآت بالمواعيد المحددة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن منظومة المتابعة تعمل بكفاءة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية، بما يضمن رصد الموقف أولًا بأول وتحقيق الانضباط في الشارع، مع مراعاة طبيعة واحتياجات المواطنين اليومية، مشددًا على أن القرار يأتي في إطار إجراءات تنظيمية مؤقتة تستهدف تحقيق التوازن بين انتظام الأنشطة التجارية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات الميدانية المكثفة، خاصة خلال الفترات الليلية، مع التركيز على التواصل المباشر مع أصحاب المحال ورفع مستوى الوعي لديهم، إلى جانب تطبيق القانون بحسم تجاه أي مخالفات، بما يحقق الالتزام الكامل دون الإضرار بالمصلحة العامة.

خط ترشيد الطاقة

وأشار إلى استمرار عمل الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، وفق الضوابط المقررة، بالإضافة إلى المنشآت الطبية والمكاتب الإدارية بحسب طبيعة عملها، بما يضمن عدم تأثر الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، واصل قيادات المحافظة انتشارهم الميداني، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث قام الأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، جولات في عدد من المراكز والمدن، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وضمان استمرار الخدمات الحيوية بكفاءة وانتظام.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن المتابعة مستمرة بشكل مكثف، في إطار تنسيق متكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لتحقيق الانضباط العام، مع الحفاظ على مصالح المواطنين ودعم أصحاب الأنشطة في الالتزام بالتعليمات المنظمة.