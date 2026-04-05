قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائبة ولاء هرماس تتقدم بطلب مناقشة عامة لبحث تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الجماعي

ولاء هرماس
ولاء هرماس
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة، بشأن استيضاح سياستها في تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي.

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال، إلا أن تفشي ظاهرة الغش، خاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، يشكل تهديدًا مباشرًا لقيم النزاهة وتكافؤ الفرص، ويؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن ظاهرة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، رغم صدور قوانين لتجريم الغش، من بينها القانون رقم 205 لسنة 2020، إلا أن الظاهرة لا تزال قائمة وتتطلب حلولًا أكثر فاعلية.

وأكدت هرماس أن استمرار الغش ينعكس على مخرجات التعليم، ويؤدي إلى تخريج أجيال تفتقر إلى الكفاءة الحقيقية، فضلًا عن تأثيره على منظومة القيم داخل المجتمع، داعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الامتحانات وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وطالبت النائبة بضرورة وضع آليات واضحة لتأمين اللجان، وتكثيف الرقابة، ومواجهة أساليب الغش الحديثة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم النزاهة والانضباط.

كما شددت على أهمية توفير بيئة تعليمية عادلة تشجع على الاجتهاد، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن التصدي لظاهرة الغش الجماعي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإدراج الموضوع للمناقشة العامة داخل المجلس، بحضور الجهات التنفيذية المختصة، للوقوف على الإجراءات المتخذة وخطط الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة.

ولاء هرماس مجلس الشيوخ لجنة التعليم والبحث العلمي ظاهرة الغش الجماعي

