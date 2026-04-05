النائبة ولاء هرماس تتقدم بطلب مناقشة عامة لبحث تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الجماعي

تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة، بشأن استيضاح سياستها في تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي.

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال، إلا أن تفشي ظاهرة الغش، خاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، يشكل تهديدًا مباشرًا لقيم النزاهة وتكافؤ الفرص، ويؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن ظاهرة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، رغم صدور قوانين لتجريم الغش، من بينها القانون رقم 205 لسنة 2020، إلا أن الظاهرة لا تزال قائمة وتتطلب حلولًا أكثر فاعلية.

وأكدت هرماس أن استمرار الغش ينعكس على مخرجات التعليم، ويؤدي إلى تخريج أجيال تفتقر إلى الكفاءة الحقيقية، فضلًا عن تأثيره على منظومة القيم داخل المجتمع، داعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الامتحانات وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وطالبت النائبة بضرورة وضع آليات واضحة لتأمين اللجان، وتكثيف الرقابة، ومواجهة أساليب الغش الحديثة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم النزاهة والانضباط.

كما شددت على أهمية توفير بيئة تعليمية عادلة تشجع على الاجتهاد، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن التصدي لظاهرة الغش الجماعي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإدراج الموضوع للمناقشة العامة داخل المجلس، بحضور الجهات التنفيذية المختصة، للوقوف على الإجراءات المتخذة وخطط الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة.