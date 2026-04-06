جمال الدين : استثمار اقتصادية قناة السويس في رأس المال البشري ضمانة لاستدامة الإنجاز

تفقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرز مشروعات المنطقة الشمالية، عقد في مستهلها لقاءً مع القيادات التنفيذية للهيئة والعاملين بها في مقر الهيئة ببورسعيد، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري بتعيين محمد إبراهيم، نائبًا لرئيس الهيئة للمنطقة الشمالية خلفًا محمد أحمد، شهد رئيس اقتصادية قناة السويس مهام التسليم والتسلم بين السادة النواب، في مشهد مؤسسي يعكس انتقالاً سلساً للمسؤوليات؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة الراسخة التي تضع تمكين الكوادر البشرية المؤهلة على رأس أولوياتها لدفع عجلة التنمية والاستثمار بالمنطقة.

وخلال اللقاء على هامش الجولة، أكد وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ضمانةً لاستدامة الإنجازات التي حققتها الهيئة وجعلتها وجهة الاستثمار العالمي المفضلة، وكذلك جهود توطين الصناعة في القطاعات المستهدفة، فضلًا عن ترسيخ مكانة الهيئة كمركز عالمي رائد في قطاع المواني والخدمات اللوجستية، وشدد في كلمته على ضرورة مواصلة الجهد والعمل في كافة قطاعات الهيئة الأمر الذي من شأنه أن يحول التحديات العالمية الراهنة إلى فرص للمستقبل، لا سيما في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية نتيجة الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، وتكاتف جهود مؤسسات الدولة.

أعقب ذلك قيام رئيس اقتصادية قناة السويس، والوفد المرافق له من القيادات التنفيذية للهيئة بجولة تفقدية لميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة لمتابعة المشروعات القائمة بالميناء، والتأكيد على الجاهزية الكاملة للميناء أمام مختلف السفن في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، كما قام بجولة تفقدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمنطقة، خاصةً مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) المنتظر افتتاحه الرسمي قريبًا، والمتخصص في صناعة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، ويقع على مساحة 300 ألف م2.